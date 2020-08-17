楊丞琳被批作為人妻竟不懂煮飯　霸氣反擊：我16歲開始賺錢養家

台灣藝人小綜（鄭元暢）早前在Youtube開設節目《鄭元暢之不專業廚房》，邀請相熟的女藝人，例如許瑋甯、楊丞琳，以及林依晨在節目中一起烹飪和聊天。上月24日，小綜邀請了楊丞琳作嘉賓一起煮辣炒年糕，主題為《史上最不耐煩廚房降臨》，完全不懂烹飪的楊丞琳在節目中笑料百出，大展真性情，影片亦相當受歡迎，獲約52萬點擊。

節目中，楊丞琳不知道煮食前需要洗手，更分不清各種平底鍋，也不會把洋蔥切絲。她不斷詢問小綜各種千奇百樣的問題，如：「年糕為甚麼要燙？年糕有分生的還是熟的嗎？」小綜無奈回答道：「年糕本身是熟的，但口感不佳。」她中途更高呼要放棄，笑說：「我吃泡菜就好了。」她不懂得洗菜，天真地問好友：「洗菜是要真心一片片洗，還是沖一下就好？」期間她更指要「打電話給媽媽來幫忙」，最後堅定地表示「確定自己對烹飪沒有興趣。」好友小綜哭笑不得，只能充當大廚耐心回應她的問題。

楊丞琳在IG限時動態反駁網友批評。（楊丞琳IG圖片）

雖然不少網友都覺得不會煮菜的楊丞琳非常可愛，然而直播期間有網友批評楊丞琳：「女生竟然不會削（切）蘋果。」楊丞琳當時正在切蘋果，看見留言後立即變臉，嚴肅地對著鏡頭反擊這是「刻板印象（性別定型）」，「我就不會！我不可以扒（剝）香蕉給他（小綜）吃嗎？」小綜亦立刻袒護好友，補充說：「現在有削蘋果的工具。」

楊丞琳在上月30日正式在IG出Po回應事件。（楊丞琳IG圖片）

有網友又在其社交平台留言批評楊丞琳，指已為人妻的她對煮飯竟然一竅不通，「女人還是要學點養活自己或家人的料理才好」、「已經是人妻，要努力一點」。面對網友的批評，楊丞琳亦不甘示弱，上月30日再次在IG回應事件。她反駁：「女人就一定得會下廚嗎？現在是什麼時代了？舊有的男主外女主內模式，已經漸漸消失。」又指自己16歲開始賺錢養家，如果還有懂得烹飪這個優點絕對會加分，「但是我真的就是不會，我也不想勉強自己......相信有許多女性跟我一樣對做菜一竅不通吧？妳們絕對懂我的。」又指自己「雖然獲得了一堆謾罵」，但能與好友一起完成一件彼此都不擅長的事感到非常有趣。

好友小綜再次力挺楊丞琳。（楊丞琳IG圖片）

不少網友都力挺偶像，指「人家楊丞琳被會煮菜的老公（李榮浩）寵上天，為什麼要進廚房？」、「每個人都有擅長或不擅長的事情，批評兩人的演技或歌唱能力有他們好嗎？」、「到底是多有奴性才能有這種刻板印象 」。小綜也在帖文下留言支持好友：「能跟妳do something格外的珍貴」。

關注婦女性暴力協會今日亦出Po支持楊丞琳，看來事件獲得相當高的關注度。（FB圖片）

關注婦女性暴力協會今日（16/8）亦在Facebook出Po支持楊丞琳，指「家庭分工應該由家庭成員溝通協議，假若分工能按能力和興趣而定，而非依據社會對性別角色的期許，也許妻子和丈夫或不同家庭成員能活得更輕鬆自在，亦無須負上不合格妻子或不合格丈夫之名。」

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