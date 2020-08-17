葉璇食隔離枱二手飯舊片突被翻炒：正能量的信息被傳播是好事！

現年40歲葉璇轉戰大中華市場多年，更專攻淘寶直播，所以不時要在微博出Po增加曝光。最近她被網民找出一段於6月底在大陸視屏網站Bilibili上載的短片，名字是「吃别人桌上的剩菜不對」，然而標題和內容就完全相反。

葉璇透露自己有次在餐廳因為不想浪費食物，而食鄰桌的二手飯。（網上截圖）

在短片中，她說有次在高檔西餐廳食飯，看見鄰座客人餘下許多餸菜未食便離開。葉璇心感可惜，問店員可否吃他們餘下的餸菜，「尤其是他們的蔬菜、洋蔥，一點都沒有動。我雖然有點飽，但問店員可不可以吃他們的洋蔥。」

但她認為如餸菜有口水就不要吃。（網上截圖）

侍應之後說可以給她送上新的餸菜，葉璇就果斷拒絕，解釋自己是因為不想浪費食物才吃剩菜，並不是因為想吃該道餸菜。她又認為：「有很多地方的人連飯都沒吃飽，這樣浪費不好。」她最後補充並不是鼓勵觀眾吃剩菜，因為會有口水。據她觀察，該些餸菜都放在桌旁，沒有被動過。雖然葉璇非常惜食，然而同桌吃飯的朋友則有些抗拒。

葉璇近日在微博上也重提事件，指短片被質疑造假，她卻承認是真的。（葉璇微博圖片）

不少大陸人都紛紛讚美葉璇惜食的行為。對於舊片被再次傳播，葉璇回應傳媒查詢時直言：「正能量的信息被傳播是好事。」她在本月6日轉發相關文章，再次堅守立場，自嘲：「這麼噁心還能當女明星嗎？太雷人（令人震驚）！」