三十而已│高海寧太入戲　惹瘋狂劇迷狂打假電話狂鬧：你這個婊子

33歲無綫藝人高海寧（高Ling）近年受無綫力捧，在劇集《反黑路人甲》和《殺手》均有重要戲份，更在剛播畢的《迷網》中擔正做女一。她最近接受新挑戰，首次接拍內地劇《三十而已》，客串「趙靜語」一角，與內地當紅女星、飾演二奶的江疏影鬥戲爭仔。

高Ling大巴摑二奶江疏影。（網絡截圖）

出盡奶力，勁好戲。（網絡截圖）

高Ling戲份不多，兩日內僅客串了九場戲，然而不少人都稱讚她超好戲，氣勢強勁，更有網民指她真情流露，將現實中對音樂人男友鄧智偉出軌的憤怒盡情投射在戲中「做自己」，她的微博帳戶更因此在一劇間爆漲100萬粉絲。

高海寧現時微博粉絲爆漲至131萬。（高海寧微博圖片）

然而有劇迷太過入戲，竟然依循劇集中曾出現過「趙靜語」的個人資料，撥打該電話號碼找她算帳。電話苦主埋怨指，半個月來日夜均收到來自香港、內地、美國、日本及遠至俄羅斯的匿名電話及短訊騷擾，更指名要找「趙靜語」，當中更有人向他用普通話大罵「你這個婊子（妓女）！」令人不勝其煩。

高海寧對受影響人士致歉。（高海寧IG圖片）

高Ling則感到非常無奈，透露同類事件亦發生在另一男演員楊功身上，並向受影響人士道歉。至於《三》劇所屬製作公司亦有所回應，對於劇中出現的電話號碼令他人受騷擾表示致歉，並立即與播出平台協議進行畫面更替，解釋這是因工作人員不了解香港地區正常號碼寫法，請教香港演員後隨手寫下號碼而犯下的錯誤。