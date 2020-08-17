玄彬舊愛姜素拉親筆信宣布將升人妻：我遇見了想攜手共度人生的人

現年３０歲嘅姜素拉，8月17日宣佈將成人妻。（IG：@reveramess）

曾拍攝電影《陽光姐妹淘》及劇集《異鄉人》、《未生》等，曾經同玄彬拍拖嘅30歲韓國女星姜素拉，8月17日透過經理人公司宣布將與圈外男友於月尾結婚，8月29日就會成為人妻，姜素拉以親筆信表示：「我遇見了想攜手共度人生的一位很棒的人。」

2011年電影《陽光姐妹淘》，令姜素拉人氣急升。（網絡圖片）

姜素拉經常入選各大頒獎禮，演技備受肯定。（IG：@reveramess）

姜素拉所屬公司plumactors娛樂發聲明表示：「姜素拉與年上圈外人以對彼此的信賴、愛情為基礎，結下了婚姻的果實。婚禮原訂在8月29日舉行，但由於COVID-19（新冠肺炎）情況再次惡化，取消儀式，取而代之只允許當事人、直系親屬一起參加簡單聚會。同時考慮到新郎是圈外人身份，所以有關婚禮細節都會低調進行，請大家見諒。姜素拉婚後仍會繼續演藝活動，並以好作品再跟大家見面，希望大家能送上祝福。」

姜素拉親筆信宣佈婚訊。（姜素拉粉絲團）

姜素拉隨即亦在官方網站公開親筆信跟fans報喜：「不知不覺也出道了11年，對比我更開心、更感到喜悅的各位，真的只有無盡的感謝，我將在8月底結婚了，突如其來消息一定嚇到了吧，我遇見了想攜手共度人生的一位很棒的人，我會過着幸福的婚姻生活，未來也會展現更多樣貌、成為一個好演員來報答各位的信任及支持。」

姜素拉同玄彬曾拍拖，不足一年就分手。（資料圖片）

2009年以電影《第四課時推理領域》出道，姜素拉亦憑呢套戲奪得釜山國際電影節女子最佳新人演技賞和「百想藝術大賞」最佳人氣女演員。2016年10月開始同玄彬交往，不過因為工作繁忙聚少離多，17年12月即宣佈分手。