愛回家｜Terry新歡李芷晴變Sales　盤點劇中輪迴角色有人分飾3角

李芷晴喺劇中由Fanny、Louisa變成Elaine 。

曾在《愛．回家之開心速遞》中以「Terry新歡」Louisa、朱凌凌追求者Fanny出場嘅李芷晴（Stephanie），昨晚以威龍百貨售貨員Elaine登場，就連李芷晴接受《香港01》訪問時，都話自己老是常出現：「劇組入邊嘅演員都有笑我點解成日改名，然後就話其實都啱，大學生畢業之後就想嫁畀Terry，點知結唔成婚，所以咪要改名做Elaine入接龍打工囉。」李芷晴又透露Elaine應該屬於長駐角色，但只係偶爾與其他Sales出嚟透過講是非交代劇情。

連佢自己都覺好好笑。

26歲嘅李芷晴兩年前參選香港小姐後，順理成章簽約成為TVB旗下藝人，本被安排做《六合彩》主持人嘅佢，因疫情關係連主持工作都要停一停。不過亦因為咁，令佢可以老是常出現《愛．回家之開心速遞》。她說：「做主持可以學到好多嘢，我自己講嘢本身唔係好叻，會學到好多臨場反應、同嘉賓溝通嘅技巧、講嘢嘅時間控制等等，同埋都會幫我克服到冇咁驚鏡頭，但係演戲就會好玩好多，可以做到啲平時做唔到嘅嘢。」而早前她更獲公司安排拍攝BIG BIG SHOP廣告，都算係新嘗試。

許思敏先後以唔同身份出現喺《開心速遞》,不過最成功一定係「群姐」一角,仲可以同歐陽震華有兩集單元演出。

其實一人分飾多角呢種情況，李芷晴並非首次發生，講到最成功一個，怕且應該都係「群姐」許思敏。由《愛·回家》第一、二輯中，許思敏曾分別飾演過闊太、師奶、Terry媽媽，直到《開心速遞》時，許思敏終於定格於群姐，編劇甚至應群姐要求，安排佢同偶像「歐陽波比」（歐陽震華）演出，劇情講述兩人的三世情緣，交代了為何現今的群姐會咁傾慕Bobby。

陳浚霆離巢前,喺劇中只係鬼魂「風少」。

陳浚霆早期在《開心速遞》嘅角色，係因車禍中喪生，鬼魂寄居在熊家嘅「風少」，戲份頗為重要。惟拍攝時陳浚霆因合約問題，而成為「車禍中未死，而係靈魂走失，被大龍生送到外國醫治」不了了之地離開劇組。直到今年初，隨著陳浚霆回巢，風少正式成為龍璟風，由鬼變返做人……

黃建東亦係老是常出現,做過大小姐男朋友,又做過銀行家兼慈善家Paul。

黃建東曾在《開心速遞》中做過大小姐龍力蓮第一任男朋友，亦飾演過迷你倉職員、以及白富美男友Paul。

許家傑飾演嘅送水輝早已定形,但編劇竟然可以安排《機場特警》「宋天機」出現……

許家傑在《機場特警》「宋天機」因得到迴響，而被安排亂入《開心速遞》打劫銀行。期間仲扮埋送水輝接近大小姐。