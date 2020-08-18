【反黑路人甲】湯怡「眼鏡娘」形象入屋：監製話我唔笑嗰樣幾惡

湯怡（Kathy）昨日（17日）出席《反黑路人甲》宣傳活動，。Kathy劇中「眼鏡娘」造型可愛加上天然的清純氣質，令她獲得網友關注。原來當初她在試鏡時候被監製和導演投訴，指Kathy的眼神太銳利，不符合角色，「監製係我試鏡時候同我講咗一句，妳唔笑都幾惡。隔咗一排佢就俾副眼鏡我，我自己都幾鍾意呢個造型，因為戴咗眼鏡就楚楚可憐啲，又可愛啲。依家個個叫我出街都戴眼鏡。」

Kathy有在網上留意網友反應，對於網友喜愛，表示感恩。（梁碧玲攝）

Kathy現年32歲，但她依然覺得自己還保留著清純氣質，她說：「我不嬲都覺得自己Keep到，雖然入行一段日子。都開心嘅，因為劇中校服嘅一場戲份，大家會同我十幾年前仲著緊校服相對比。依家覺得我仲可以著到校服，好開心好驚喜。」

Kathy表示沒有想過還有穿校服的機會。（梁碧玲攝）

近年Kathy主攻內地市場拍電影，這次到TVB演出，一來已經飾演女主角，原先擔心會不受歡迎，豈料形象入屋令她大受歡迎，這是她沒有預計的事情，「都驚喜㗎，有擔心過觀眾唔鍾意呢個角色。今次可以喺香港拍電視劇都好開心，等咗呢個機會好一段日子。你話十幾年前我入行畀我做女主角，我就會應付唔到，依家就有經驗。」

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