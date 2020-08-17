以家人之名｜譚松韻入選福布斯精英榜 30歲扮16歲學生妹冇違和

譚松韻於劇中不時向哥哥宋威龍撒嬌,十分可愛，但現實中，譚松韻其實比宋威龍年長九歲。(微博圖片)

繼《三十而已》後，內地新劇《以家人之名》自開播後每集都成為微博熱搜話題之一。劇集由譚松韻、宋威龍、張新成主演，講述三人雖然無血緣關係，但在機緣下成為「一家人」，並由兩名單爸爸共同撫養。

譚松韻點睇都唔似30歲。

女主角李尖尖自幼喪母，性格樂天，意外獲得兩位哥哥後，更係萬千寵愛在一身。飾演李尖尖嘅內地演員譚松韻，雖然已經30歲，但當佢著上校服，加上齊陰瀏海髮型後，完像一個年輕高中生，而其實譚松韻甚至比飾演其哥哥嘅宋威龍仲要年長9歲，超強童顏令不少網民大感驚訝。

成熟look。(微博圖片)

童星出身嘅譚松韻，早年曾在四川學習古典舞和民間舞，有傳佢曾在04年奧運會表演舞蹈。05年譚松韻一入行已獲不少演出機會，至2011年，她在《後宮甄嬛傳》飾演「淳貴人」一角，其後嘅《最好的我們》亦令譚松韻備受讚賞。去年譚松韻與林允及范丞丞打入「2019福布斯中國30歲以下精英榜」，惟去年對譚松韻來說可以話係悲痛的一年，因為其母於2018年除夕不幸遇上車禍，當時她立刻停下所有工作，陪伴昏迷不醒的母親身旁，可惜其母搶救20多天後返魂乏術。至去年6月，譚松韻以綜藝節目《嚮往的生活》復工，她在節目中提首度談及亡母「希望我能夠夢到她」和「希望下輩子她做我的女兒」，難掩思念之情而感觸落淚，令人心酸。

《以家人之名》到底講咩?

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同場加映長髮、古裝譚松韻