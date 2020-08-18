【半澤2】堺雅人同視帝郭晉安相似度99%　演藝路截然不同相差大

萬眾矚目的日本TBS神劇《半澤直樹2》上月首播以來屢創佳績，每集收視高開22%以上，是今年人氣最強日劇！回想7年前《半澤直樹》收視高企，獲不少網民激推開港版，更已幫TVB選好角色，當中男主角堺雅人與視帝郭晉安相似度99%！

神劇《半澤直樹2》同樣成功！（劇照）

大家覺得似唔似？（高登討論區圖片／網民製圖）

點撃下圖重溫網民選角！

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雖然堺雅人和視帝郭晉安的演藝成就都備受肯定，但原來相對起郭晉安參演的首部電視劇《城市故事》即引起觀眾注意，再接連被安排在多齣電視劇集當第一男主角，堺雅人的演藝路可謂相當辛酸……

神似有幾分相似！（劇照）

現年46歲的堺雅人在讀大學時已經活躍於舞台，更被稱為「早稻田的王子」。可惜，在他決定中止學業，加入田邊事務所成為一名演員後，不但把父母氣得和他斷絕關係長達七年，並斷絕資金援助。苦無戲約的他只好打工度日，當過甜甜圈店員、搬家工人、便利商店店員等，他更一度窮到把壽司店的傳單貼在牆上，看著壽司圖片止飢。

原來堺雅人戲裡戲外都咁捱得!（劇照）

此外，為了養活自己，他還曾摘路邊的蒲公英當青菜當青菜補充營養。當被問蒲公英是什麼味道，他說並沒有特別的味道，就是蔬菜而已。捱足十年，堺雅人終於在2004年在大河劇《新選組》飾演主角，打開知名度。他更於日本電視雜誌《TV Bros.》中獲選為「最喜歡的男人」第一名。他靠著細膩又豐富演技，堺雅人陸續獲得8座最佳電影男配角獎。

按圖睇堺雅人10部經典作品▼

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2013年夏天，堺雅人更以《半澤直樹》一角衝上事業高峰，，其收視率最高達到46.7%，成為日本近年來電視劇與堺雅人個人所主演的連續劇中收視最高的一部，並憑藉該劇獲得第78屆日劇學院賞最佳男主角獎。時隔七年繼續主演TBS電視台連續劇《半澤直樹2》再次收獲高收視，看來過去再苦都值得了。

按圖睇《半澤直樹2》陣容，舊角幾乎都冇變樣：