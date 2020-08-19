【反黑路人甲】朱敏瀚騷爆肌身材有驚喜　日日操肌兼戒飯三個月

無綫新劇《反黑路人甲》昨晚播出了第7集，全集最大的亮點可算是朱敏瀚 (Brian) 在擂台上的一幕。Brian平日予人的感覺是陽光男孩的乖乖仔形象，本身已與劇中所飾演的黑幫角色陸秋有很大分別。他昨晚的一場戲大騷一身健碩爆肌身材，一排朱古力八舊腹肌十分搶鏡，加上高傲冷酷的表情，展現了他作為演員的可塑性。

朱敏瀚予人乖乖仔的形象。(朱敏瀚ig)

昨晚那場戲講述身在泰國成為了金牌打手的他，在擂台上進行打泰拳的比賽，並以壓倒性的姿態嬴了對手。比賽完後他就被社團的人召喚返香港去爭奪權位。Brian平時雖然有玩開運動，但他為這場戲也下了不少苦功。他自己亦有於IG上po了這場戲的相表示：「台上一分鐘⋯⋯#只是開始 #不一樣的朱敏瀚」而在他的IG就可以找到一些他之前努力做Gym健身操肌的相，付出了鬥志意志毅力恆心和汗水。

Brian在劇中的角色。(朱敏瀚ig)

《香港01》電話訪問了Brian是如何練成這副爆肌body，他表示：「我拍《機場特警》時知道要拍《反黑》個時已經練大份咗 ，拍《特警》時識到演員兼教練嘅 Leo 關曜儁，佢就幫我有效訓練，收乾返個人。我一星期操5日，當中包括做一個鐘頭多啲既重力訓練，另外Cardio就要做足7日，每次45分鐘。除咗做gym，仲要戒口，淨食雞肉、番薯同菜，一直keep住咁樣，大概直至拍完除衫戲份，維持咗3個月左右。」其實今次的演出並非Brian首次騷肌，不過他的鋼條身形依然令人感到驚喜。

Brian在《燦爛的外母》入面都騷過肌。(朱敏瀚ig)

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