歐陽妮妮自爆初見張書豪慘遭無視　拍完2°C落水戲關係方變微妙？

台灣偶像劇《腦波小姐》由歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演，18日曝光歐陽妮妮演出花絮，只見她與張書豪掉入水中，凍到末梢神經麻痹，「感覺到手指和腳趾完全沒有知覺！因為凍壞了！」形容兩人像是「亡命鴛鴦」，直喊：「就連我這個不怕水的人，都害怕了！」

只見歐陽妮妮與張書豪倆在體感溫度只有兩度的狀態下拍攝，冷到相依為命在水裡互相摩擦取暖，自認冷到命快沒了，該場戲拍攝後，工作人員急急拿暖爐給他們取暖，才恢復生氣，二人也因此傳出假戲真做。

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《腦波小姐》由歐陽妮妮、張書豪擔當男女主角，歐陽妮妮曝，張書豪剛開始，對她第一印象是不好相處，後來張書豪主動對她說，「有在報章雜誌上看到她的新聞，並且認為認識一個人要多花一些時間去了解，而不是去看那些表面。」

歐陽妮妮回憶，第一次讀劇本時，試著想要與張書豪有眼神的互動，心想畢竟兩人是男女主角，有大部分的時間都要一起拍攝，卻發現讀劇本當下，張書豪一眼都沒看過她，連點頭之交都稱不上，「我們四個演員坐在一起，我跟張書豪是離最遠的，中間隔著豆花妹跟張捷。」歐陽妮妮透露自己，「心中覺得緊張，沒想到認識久了後，發現張書豪是一個相當幽默的人。」

歐陽妮妮回憶，第一次讀劇本時，試著想要與張書豪有眼神的互動，心想畢竟兩人是男女主角，有大部分的時間都要一起拍攝，卻發現讀劇本當下，張書豪一眼都沒看過她，連點頭之交都稱不上（《腦波小姐》劇照）

歐陽妮妮為演出該劇女主角魏小玲，仔細揣摩角色心境變化，在研讀劇本時，發現該角面對事情時，內心複雜且會假裝堅強，認為自己與角色最相像的地方就是，擁有一股傻勁，若遇到事情，不管怎樣都會用正面與開心的想法，雖然背後會糾結與難過，但表現出來的都是很快樂的一面，「會想辦法走出來。」她說，「如果在意的話，我就輕生了，因此要學會不在意，並且面對這個課題。」該片製作人兼導演謝禮如稱讚她，「演到最後，歐陽妮妮根本就是魏小玲。」

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