反黑路人甲｜王浩信曾經窮到銀行得雙位數　張振朗食飯唔敢轉凍飲

王浩信話呢場易服癖戲拍完之後幾日,工作人員話題依然是張振朗。（電視畫面）

無綫（TVB）新劇《反黑路人甲》雖然係典型黑幫卧底套路，但因為加入了「戲劇卧底」元素，令節奏既有張力又不失輕鬆。兩位男主角王浩信和張振朗恰如其分地大騷自己的幽默細胞，實在係功不可沒。王浩信日前接受TVB娛樂新聞台訪問時，坦言要搵到一位可以擦出火花嘅對手實在不容易，又透露拍攝時經常因笑場而NG。

張振朗話呢幕因為不停NG搞到要第二日再拍。（電視畫面）

「試過因為咁而要第二日再拍，好難演，難演過喊。」張振朗表示：「好記得搽潤唇膏嗰幕，兩個喺密閉空間，每一下呼吸聲你都會聽得好清楚，佢（王浩信）一開始已經忍唔住笑。」

拍攝時間長達4個多月，張振朗為了一頭白髮，差不多每兩星期就要漂染一次。（《反黑路人甲》截圖）

劇中王浩信飾演嘅張細倫既係戲痴又係茄喱啡，主持人問到拍攝時可曾想起自己入行時的辛酸，王浩信表示：「嗰時拍完一套劇好怕會冇下一套接，所以成日都喺唔安全感情況下生活，加上收入都幾慘，銀行得雙位數，好在當時同屋企人住唔需要太大負擔。」

貴為視帝嘅王浩信都經歷過銀行只得雙位數的困難時期。（電視畫面）

張振朗話自己當時家住屯門，每日來回將軍澳電視城就已經花上三小時：「我住得遠，冇錢搭的士，朝早搭巴士返嚟，凌晨要搵車搭返去，再轉小巴，嗰時食飯連凍飲都唔敢加。」