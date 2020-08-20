Angelababy喊戲登微博熱搜之冠　網民大讚：進步了喊得很有感染力

索爆靚媽Angelababy (楊穎) 的演技多年來都備受爭議，甚至被網民批評為只靠顏值走紅，可是卻毫無演技可言。劉德華曾在內地節目《魯豫有約一日行》中表示，拍電影《建黨偉業》時因Baby滴了眼藥水後依然哭不出來，他於是親自為Baby塗上催淚棒後，才能讓一直哭不出的她終於落下了「悲傷的淚水」，這事亦令華仔十分難忘。Baby主演的內地劇《摩登大樓》近日熱播，她在劇中的幾場喊戲成為了網民的焦點，被視為是用來評核Baby演技的戲份，劇集播出後即引起了網民熱烈的討論，#Angelababy哭戲# 更一度登上了微博熱搜榜之冠。

劉德華親自為Baby塗上催淚棒，讓一直哭不出的她終於留下了「悲傷的淚水」。(節目截圖)

Baby在該劇中有多場喊戲，畫面都拍得好靚，而Baby的喊樣亦淒美動人，喊得特別漂亮迷人。有網民就大讚：「Baby的演技明顯進步了」、「喊得很有感染力」、「哭得讓人心痛」、「哭戲不錯啊，好幾種情緒都表現出來了」、「哭戲令人很有代入感」、「這種哭戲真的是很考驗人的演技的，這次baby沒讓我們失望」。然而亦有網民持相反的意見，留言表示：「這熱搜真尷尬」、「現在都流行買演技熱搜了嗎？」、「為啥哭的時候還在笑」。有不少網民就叫大家別戴上有色眼鏡來看她。

Baby於內地劇《摩登大樓》中的幾場喊戲成為了網民的焦點。(微博圖片)

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