【港姐2020】廖慧儀紋身為紀念愛犬過身：好有感情陪咗我好耐

今屆香港小姐在今日（20/8）於電視城進行《姊妹淘》錄影探班。大熱佳麗之一廖慧儀近日被爆出左腰上有紋身，雖然相中她似乎沒有刻意遮蓋紋身，更大方將紋身相擺上IG任人觀賞，然而某些相片中她的紋身卻消失不見了。有網民就質疑那是紋身貼紙，廖慧儀今日接受《香港01》訪問時就大方承認那是真紋身。

廖慧儀坦誠腰間是真紋身。（梁碧玲攝）

她解釋，原來腰間紋身是為了紀念年初逝世的寵物狗，「嗰紋身係今年最後一次飛英國嘅時候自己一個去紋，嗰陣屋企狗仔過咗身，我實在太傷心，我都搵咗好多紋身師傅去設計呢個圖，去紀念佢。最後都諗咗幾個月，然後紋咗一朵花去紀念佢。（咩花嚟？）係玫瑰花，但唔考慮第二個紋身，因為真係好痛。（幾時紋？）今年年頭二三月左右，佢（寵物狗）今年年頭過身，始終都陪咗我十五十六年左右，所以係好有感情，陪咗我好耐。」她透露，原先是想紋上寵物狗圖案，然而因為該紋身太大，最後選擇面積較小的玫瑰花紋身，「同埋都會想喺啲private啲嘅位置，唔想平時日頭出下街都畀人見到咁。」廖慧儀說。

她指自己一向坦白。（梁碧玲攝）

問會否怕公司和觀眾不接受紋身，她坦言公司暫時沒有提出任何相關意見，而她在參選前亦仔細了解過參選條款，「冇一條係話有紋身既女士係唔可以參加。」她強調，自己一向坦白，亦沒有後悔紋身，她指：「第一日嚟面試，90幾個女仔嚟嗰日，（公司）都係已經清楚知道我係有紋身呢件事，都冇對我有啲咩說話啦。」

她又引偶像鄭秀文為例表達對紋身的看法， 她說：「......我覺得呢樣嘢（紋身）好private嘅，我覺得紋身係代表一個人諗緊乜，同有咩故事，而唔係話佢本身係一個壞榜樣，一個壞人既象徵。咁其實我心目中有啲偶像，例如Sammi本身我都知道佢係喺憂鬱症度走出嚟，我知道佢都有紋身，所以都知道紋身唔係壞，係有故事記錄低嘅行為嚟。」

她又強調，自己不會講大話。（梁碧玲攝）

問如果進入決賽泳衣環節，會否大方公開紋身，她就指所有服裝都是大會安排：「如果場合適合嘅，咁咪遮住佢囉。其實冇乜大不了。如果工作要求要我remove佢，咁我都會考慮嘅。」她再三強調：「自己唔會講大話。」

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