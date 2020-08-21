【港姐2020】黃婉恩否認同性戀　澄清親吻對象親如家人：誤會一場

《2020香港小姐競選》十二位候選佳麗昨日（20/8）在將軍澳電視城為擔任節目《姊妹淘》嘉賓。

黃婉恩之前被爆在英國讀書時曾與外籍女子親吻，被外界質疑是女同性戀者。她昨日接受傳媒訪問時否認自己喜歡女生，解釋該外籍女子是她三歲認識至今的幼稚園同學，感情如家人般親密，而英國人都會常常親吻家人。她又指，現任男友都認識該外籍女子，以前男友前往英國探望她時都會與她這個好閨蜜見面。她澄清同性戀一事是誤會一場，不擔心會影響選情，因為並非是事實。

黃婉恩否認是同性戀。（梁碧玲攝）

網民對於蘇格蘭香港混血佳麗謝家怡的身高都十分好奇，她昨日接受《香港01》訪問時就透露自己身高僅為160厘米，「我媽咪親戚好高，但我160（厘米）。（佳麗中算矮？）有着高踭鞋（補救），（但）仲係矮少少。」她透露現在關係最好的佳麗是麥詩晴，「同Cici最friend，會一齊坐Uber入嚟，一齊坐Uber走。」

謝家怡爆自己身高原來得160cm。（梁碧玲攝）

另一位佳麗陳楨怡表示最近額頭生暗瘡，已經戒食糖補救。她又透露已經約好與好姊妹、落選佳麗侯嘉欣選完港姐之後會一起外出遊玩散心。

陳楨怡戒食糖防止再生暗瘡。（梁碧玲攝）

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