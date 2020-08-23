翻版廣末涼子︱台灣混血YouTuber清新脫俗　美貌遺傳自烏拉圭母親

女星廣末涼子被譽為「20世紀最後一個美少女」，氣質清新脫俗，是不少日劇迷的女神。台灣25歲混血YouTuber「金魚腦」外貌激似廣末涼子，擁有一頭短髮，氣質同樣清新。她更是一名環保女神，經常在自家頻道宣傳環保生活，性格爽朗，率真不做作，深受網民愛戴，男女通殺。

台灣YouTuber金魚腦（右）被封為「台版廣末涼子」。（網上圖片／金魚腦IG圖片）

氣質同樣清新陽光。（網上圖片／金魚腦IG圖片）

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金魚腦是台灣烏拉圭混血兒，美術系學生，3年前因為一條4分多鐘的環保影片在網路上爆紅，達過百萬點擊率，之後她休學成為YouTuber，不時拍一些有關烏拉圭文化的影片，以及創作提倡環保議題的歌曲，更跑到台灣的垃圾島拍攝MV，呼籲大家關注廢物問題。

金魚腦非常重視環保議題，曾走到垃圾島拍攝MV，呼籲大家關注廢物問題。（IG圖片／goldfishbrain17）

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金魚腦的YouTube頻道有15萬訂閱，不過她的烏拉圭媽媽更厲害，她亦有開設個人YouTube頻道，更擁有近20萬訂閱。金魚腦的媽媽Patty Santoro 30年前嫁到台灣，說得一口流利普通話，加上來自南美的她性格率真熱情，深得網民喜愛。

金魚腦的藝術天份和美貌遺傳自烏拉圭母親。（IG圖片／goldfishbrain17）

Patty極具藝術天份，擅長製作人偶，由初期的布偶，黏土公仔到翻糖蛋糕，近年更研究製作非常複雜的關節人偶，所有作品都非常有個性並帶奇幻風格，曾出書教人整公仔，亦曾兩次遠赴英國參賽皆奪得銀獎，金魚腦的藝術天份也是遺傳自她！