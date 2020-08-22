鄭爽帶貨直播怒斥推銷行為令人反感：不管你們怎樣想，我不接受

為慶祝29歲生日，鄭爽公司特意在她的正日生日前夕（21/8）安排了一場「直播帶貨秀」，向網友推薦心頭貨品。原本以為鄭爽能夠開開心心與網友互動，商家能又可以推銷產品之餘、網友又趁機以優惠價購買心頭好，形成一個三贏局面，但鄭爽到直播的尾段突然情緒失控，還評批「推銷行為」反感，最終整場帶貨秀也在沉默中提早落幕。

鄭爽也有在個人微博上為自己宣傳今次直播帶貨秀，預計全長3小時。（鄭爽微博）

鄭爽29歲正日生日是8月22日，而其首次直播帶貨就在前一天的傍晚舉行。其實在整個直播的首兩個小時也相安無事，但直到推薦一款口紅時，鄭爽卻突然變得「心直心快」，認為整個直播都在推薦商品而感到疲憊：「我不知道怎麼推薦這個東西，一些是否適合每個人的東西……有時候不是說因為某一種商業目的來去做這個直播的，我也不是想說賣多少商品，可能別人每個人的目的不一樣，但我鄭爽來直播間，或是我今天要來去推薦所有的商品，都不是因為我想要掙錢。我也不是說想去幹嘛，我真的是想推薦商品給大家，認為我覺得是有意思的事情，但我覺得現在一直一直在強調商品，或者是這樣的方式我是不接受的，是我不喜歡的方式。」

鄚爽對整個直播都在推薦產品而感到不滿。（截圖）

鄭爽還認為，若然大家不太喜歡鄭爽，覺得鄭爽所推薦的產品不特別的話，她還呼籲大家不必去關心這個直播，「多便宜，你也別買！」

另外，鄭爽亦認為這個形式的直播好像在拼命地叫大家去買東西，但她卻希望觀眾們可以控制一下自己的行為，想清楚自己到底需不需要這個東西才決定買不買，「我對今次直播的壓力，不是說我擔心它的銷量是怎樣，而是我是擔心自己會變得跟他們一樣，是我自己不喜歡發生的事情……你三個小時一直都講商品，怎樣怎樣，我真的會覺得很反感，真的反感，我就是真的忍不住的反感。」

其實鄭爽所指的並不是她今次的帶貨直播秀，而是泛指其他類似的「銷售行為」，認為有很多人都接受不了這種消費方式：「不管你們怎樣想，我不舒服，我不接受這樣的銷售行為。」

雖然她身旁的兩位主持加埋網民都不斷安慰鄭爽，但她還是一直低着頭不發一言，更有不少網民認為她在哭泣，一兩分鐘後直播就結束了。（截圖）

鄭爽曾自爆疑患抑鬱症：

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睇埋鄭爽之前上節目公開住所內部：