《因為我們天生一對》特別篇借百力滋破禁吻令　Fans尖叫：太犯規

泰國BL網絡劇《因為我們天生一對》（2gether The Series，又譯《假偶天成》）於今年2月首播後大受歡迎，兩位男主角Bright和Win亦隨即人氣三級跳吸粉不斷，結果節目組亦因此於6月宣布「添食」開拍為期五集的特別篇。不過因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，泰國文化部於5月中旬提出「不准拍吻戲」，令一眾劇迷一度擔心再見不到兩人在劇中派糖。

《因為我們天生一對》今年2月首播後大受歡迎，之後宣布加拍特別篇。（《因為我們天生一對》海報）

特別篇第一集於上周五（21日）播出，Bright和Win一開波3分鐘就已經打破禁令！劇情講到Sarawat（Bright 飾）和Tine（Win 飾）在社團團員和演出嘉賓Jennie Panhan起哄下，於活動上玩咬遊戲百力滋，只見Tine先咬着百力滋的一端，然後Sarawat隨即含着另一端，一邊深情望住男友一邊慢慢將百力滋愈咬愈短，突然間一位教授路過，Sarawat馬上一口咬下整條百力滋兼吻上Tine，閃爆劇中的角色之餘，亦向粉絲無預警派定心糖。

Sarawat（Bright 飾）深情望住Tine（Win 飾）。（《因為我們天生一對》影片截圖）

Tine先咬着百力滋的一端。（《因為我們天生一對》影片截圖）

Sarawat隨即含着另一端。（《因為我們天生一對》影片截圖）

Sarawat果斷吻上男友，亦成功吃下整條百力滋。（《因為我們天生一對》影片截圖）

《因為我們天生一對》本身播出時吻戲並不多，因此有網民稱之為「純愛劇」，再加上泰國政府亦下了劇集要避免接吻或打鬥等身體接觸的禁令，因此劇迷擔心特別篇甚至比之前更純愛。見到兩位男主角上演這段百力滋之吻後隨即令網民超興奮，大呼「Oh my god」、「太犯規了！」、「終於有真正的吻戲了！」。

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