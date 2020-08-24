陳木勝逝世│執導亞視《勝者為王II》　成功搶收視無綫急轉陣迎戰

香港著名動作導演陳木勝因為不敵癌魔於周日（23/8）早上離世，令人不勝唏噓。 談到陳導，很多人都會立即想起由他執導的多套經典電影，包括《天若有情》（1990）、《衝鋒隊怒火街頭》（1996）、《特警新人類》（1999）、《保持通話》（2008），但我反而想起28年前，一場相信沒有太多人記得的電視大戰。 撰文：游大東

香港著名動作導演陳木勝，因不敵癌魔於周日（23/8）早上離世，令人惋惜。（資料圖片）

廣播道81號 陳木勝導演夢的起點

九龍塘廣播道81號，是陳導電影夢的起點。時為1981年，自細熱愛電影的陳木勝中學畢業，加入麗的電視當文員助理，他在《香港電影導演大全》曾撰文，憶述當年在廣播道總台的點滴。「每天放工後都往拍攝廠房看著那些工作人員奔走忙碌片廠中，甚麼是拍戲？我根本一竅不通，但總覺得很有趣，很好玩。」大概是吸引力法則吧，陳木勝在有心人的鼓勵下，未幾便獲得轉職機會，跟隨時任節目策劃經理的蕭若元，擔任製作助理，1982年跟隨蕭生過檔無綫，輾轉間加入編導杜琪峯的團隊，及至1985年升任編導，曾經拍攝《雪山飛狐》（呂良偉主演）、《倚天屠龍記》（梁朝偉主演）等電視劇。

1987年，陳木勝離開無綫，為黃百鳴導演的《呷醋大丈夫》與梁普智導演的《殺之戀》（1988）做執行導演，然後又到梁李少霞創立的珠城電影公司拍錄影帶劇集。1989年，陳木勝重返廣播道，加入已易名的亞洲電視，擔任編導和監製，《皇家檔案》（1989）、《中華英雄》（1989）、《勝者為王三部曲》（1991－1993）以及《洪熙官》（1994）等都是那時候的作品，贏盡收視和口碑。

1994年甄子丹參演亞視劇集《洪熙官》，陳木勝擔任其中一位編導。26年後，他倆再於電影《怒火》踫頭，沒料到是最後一次合作。面對陳木勝離世，甄子丹悲痛不已。「不知怎樣形容這沉重和悲傷的心情......永別了朋友，一路走好！」（資料圖片）

就以1991年9月初於本港台播出的《勝者為王》為例，首播時最高收視有21點，第30集大結局更高達25點，反觀由曾偉權、邵仲衡、呂方和陳秀雯主演的《情陷特區》同期於翡翠台播出時，因為題材涉及港人北上發展而衍生出來的夫婦感情問題（譬如包二奶），雖然寫實，但娛樂性一般，導致收視未如理想，令向來是「一哥」的無綫相當尷尬。一年後，無綫汲取教訓，得知亞視將會開拍《勝者為王II天下無敵》之後，便一早部署迎戰 ── 派出金牌編劇韋家輝回巢大台後首套作品兼25周年台慶劇《大時代》，與《勝者為王II》同日同時段（前者晚上7時35分播出，後者晚上7時播出）首播硬撼。

1992年10月，無綫為迎戰亞視《勝者為王II天下無敵》，將原定11月首播、由韋家輝監製的25周年台慶劇《大時代》提前播出，惟劇情佈局和角色設定過於前衛偏鋒，令睇憤大台的觀眾未能接受，最終影響收視，首三周徘徊30點左右，以當年的標準而言，絕對失威，令無綫陷於尷尬境地。（《大時代》劇照）

兩台以霹靂無敵超強陣容對壘

90年代初期，仍然是港劇的黃金歲月，無綫亞視為搶收視各出奇謀鬥個你死我活，加上《大時代》和《勝者為王II》的台前幕後陣容絕對稱得上「霹靂無敵」的厲害 ── 《大時代》由韋家輝監製，曾謹昌等擔任編審，鄭少秋、劉青雲、藍潔瑛、周慧敏、郭藹明、林保怡、李麗珍主演；至於《勝者為王II》則由袁仁康監製，陳淑賢等擔任編審，陳木勝是其中一位編導，陳庭威、曾華倩、吳毅將、呂頌賢、伍詠薇、秦沛、楊群主演，萬綺雯也有客串。是故有娛樂記者專誠為這場電視大戰撰寫詳盡報道。1992年10月30日出版的第138期《壹週刊》B書，封面故事（娛樂頭條）以「《天下無敵》撼低《大時代》」為題，拆解亞視播出《勝者為王II天下無敵》，如何令無綫陣腳大亂。

《勝者為王》系列開創本地賭博劇集先河，第一部《勝者為王》（1991）結局收視高達25點，亞視決定翌年開拍第二部《勝者為王II天下無敵》，由陳庭威夥拍曾華倩、呂頌賢和吳毅將等主演，氣勢上沒有讓《大時代》比下去。（網上圖片）

連推兩套賭劇 試圖抵銷《天下無敵》威力

報道先簡單介紹兩台陣勢，直言《大時代》班底強勁，無綫又予以無限量支持，每集製作成本為22萬、23萬港元，籌備時間更長達10個月，根本「冇得輸」，反觀亞視因為當年有大裁員和高層變動，令《天下無敵》製作一波三折，原定1992年4月開拍，變成7月才開拍，每集製作費較《大時代》少10萬，但10月初就要播出街，名副其實「趕到褲都甩」！10月5月，兩劇同時首播，之後三個星期的收視成績，《天下無敵》分別有12點至14點，而《大時代》介乎30點至32點，無綫明顯沒有因此而得益。

事實上，《大時代》本來安排在11月「台慶月」推出，播出時間亦非「第一線劇時段」，而是8時50分的「第二線劇時段」，但為了迎戰《天下無敵》，只好花了三個月時間佈陣，先推出分別是張衞健、吳剛主演的《拳王賭至尊》及郭晉安、朱江主演的《賭霸》，希望觀眾先入為主，令他們同類型題材的劇集生厭，溝淡《天下無敵》的威力，再而將原先安排由郭富城主演的《風之刀》押後播出，最終收視和聲勢上沒有明顯得益，較對上一套劇、夏雨主演的《小男人出差》仍然少了20萬觀眾。

《大時代》排錯陣？ 韋家輝：劇情不適合小朋友睇

《大時代》出師不利，韋家輝當時分析何以如此：「當我喺台灣拍完外景返嚟，公司話要提早出街，事前我一啲都唔知，惟有邊趕邊拍。我度劇本時，原本以八時五十分播出的觀眾為對象，成人口味較重，電檢處尺度也較鬆，希望嗰陣時成人觀眾放工番屋企，食完飯能夠坐得定定睇，所以故事結構亦較深。依家改喺七時半合家歡時間播，成人觀眾放工返屋企坐都未坐定，呢個時間嘅小朋友觀眾又多，因為變咗好多劇情不適合小朋友睇。而《天下無敵》最多嘅觀眾，就係十至十四歲小朋友，部劇又拍得夠漫畫化，成部現代武俠劇咁，小朋友易受落。」

另一個《大時代》的致命傷是劇情太前衛，竟破天荒用倒敘法，第一集丁蟹又將四子推落樓，如此癲喪的角色性格設定，對一班睇開無綫劇集的觀眾很難接受，索性轉台，結果令「收視欠佳」 ── 當然數字上無綫沒有輸，只是也沒有大勝，令大台再次陷於尷尬境地。參考當年的電視節目表，《大時代》由10月5日至11月13日期間，播放時間為7時35分，但去到11月16日（第32集）開始，調後至晚上8時50分播出，一直播至第40集大結局，結果收視暴升10點，最後8集收視高達41點，足證韋家輝的分析有道理。不過好劇從來經得起時間考驗，當《大時代》已獲港人奉為無法代替的「神劇」，試問今天還有多少人會記得亞視出過一套《天下無敵》？