【韓國都市怪談】靈異情節拍得住《奇幻潮》　每集10分鐘夠嚇破膽

不經不覺又到農曆7月，在鬼節期間相信有不少鬼片迷都喜歡趁着這個時候睇鬼片煲鬼劇應節。韓國靈異劇《韓國都市怪談》（도시괴담，英譯：Goedam）日前登陸Netflix，雖然每集只有短短的10分鐘，情節夠曬靈異血腥之餘，還有有韓國女團宇宙少女成員雪娥、前APRIL成員李玹珠、韓佳琳、沈素英等高顏值女星擔任主角。

《韓國都市怪談》趁着農曆7月，在Netflix上架。（劇集海報）

顧名思義，共８集的《韓國都市怪談》主要講述韓國的靈異都市傳說，每集的主題都不同，包括有電梯撞鬼、的士司機被怨靈索命等，感覺跟2005年在無綫播出的《奇幻潮》有點相似。當中第五集「紅鞋」就講述少女珍京很可能因為校園欺凌而跳出馬路，被貨車撞死，下半身被輾碎的故事。

其後經常穿上紅色高踭鞋的班主任就此事安慰同學，並希望大家不要為珍京離世的事而責怪自己，更命令同學千萬不要回答警方的提問，還叫同學離開聊天群組。直至晚上，老師收到惠秀同學的短訊，要求在課室見面。當老師去到課室，竟然看到珍京的冤魂，珍京上下半身突然斷開，並跟老師說：「惠秀的腿部適合我，把你的腿借給我！」

點擊下圖看精彩劇照：

+ 5 + 4 + 3

短短10分鐘內，雖然沒有電影般的精心鋪排，但慶幸情節令人不寒而慄，配樂夠陰森，節奏不拖泥帶水，可能恐怖片迷會覺得不夠喉，但勝在容易入口，看完整季只需要約一小時。然而正值鬼節，有不少網民看完都討論為何穿紅鞋或者衣服會容易惹鬼。一般傳統習俗來說，穿紅衣和紅鞋過世者，死後會化成厲鬼，很多時候電影中自殺的女鬼都是穿上紅衣。有指如果農曆七月穿上紅色，較容易被陰魂誤以為鬼魂，更會招來鬼差的追捕。

*順帶一提，除了紅色之外，最好都不要穿黑色、白色及麻質衣服。