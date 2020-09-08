王嘉爾Jackson拍住何猷君發展電競事業　自揭唔打機粉絲大感驚訝

韓國組合「GOT7」的香港成員Jackson（王嘉爾）近年憑俊朗外表在內地人氣急升，工作機會接踵而來，賺人仔賺到手軟。最近Jackson行運行到腳趾尾，連賭王何鴻燊四房兒子何猷君都邀請他成為旗下電競隊「V5電子俱樂部」的合夥人。

Jackson和何猷君於周一（8/9）在內地宣布合夥事宜。兩人在台上透露傾合作已有一、兩年時間，而且是認真有心去傾合作，並非玩玩吓。何猷君解釋，邀請Jackson的原因是自己獨力難撐電競事業，需要好兄弟Jackson加盟幫輕下負擔。何猷君又笑言黑眼圈是兩人最大的共通點。

至於Jackson在台上自爆根本不打機，因為打得太差，就算想打機都有心無力，之所以頷首應承做合夥人是因為何猷君成功說服了他，令他冒出為電競界出一分力的念頭。

Jackson和何猷君在微博上稱呼對方為「何總」和「王總」。（王嘉爾微博圖片）

活動結束後，兩人即刻在微博上笑稱對方為「何總」和「王總」，Jackson更雄心壯志地向何猷君喊話：「Let's make history（齊來創造歷史）」。

不少Jackson的粉絲都深知偶像不懂打機，本以為只是名人的跨界別合作，但原來Jackson對發展電競事業一事相當認真，所以大感驚訝。

Jackson和Marion曾一同結伴到日本旅行。（IG/@ momomarioho ）

其實Jackson和何猷君兩個一直老友鬼鬼。兩人不但於2017年合演大陸節目《王者出擊》，私底下亦曾一齊去過日本旅行；Jackson去年都在場見證何猷君向奚夢瑤的求婚過程。

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