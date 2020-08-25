【收視滯後報告】《反黑路人甲》首周收視值得成為「無冕之王」

收視報告又再出爐，今次的日期是8月10日至8月16日。《反黑路人甲》今次出首次收視，成績非常好，錄得30.1點。

《反黑路人甲》首周錄得30.1點，這個收視放在近幾年是一個很不錯的成續，不過今年因疫情影響，所有收視都向上升，更厲害當然是年頭疫情初爆發的時候，《法證先鋒IV》和《機場特警》首周收視分別是35.7點和32.8點，基本上是沒可能打破，與《反黑路人甲》比較接近的是29.9點《降魔的2.0》，雖然現在也是疫情期間，但其實對收視的影響已比年頭低了很多，所以《反黑路人甲》其實算是首周收視無冕之王。

《反黑路人甲》首周係幾好睇，但相信第二周會回落，劇情進展少許緩慢。（《反黑路人甲》劇照）

點擊下圖睇 蔣家旻用邊三招色誘王浩信：

+ 17 + 16 + 15

至於另外兩套劇集，《愛•回家之開心速遞》依然保持平穩，收視錄得30.8點。而大結局的《迷網》，平均收視29.1點，大結局錄得最高的29.3點，全劇平均27.9點，雖然劇集在網上的評價不高，但暫時收視是今年的第五位。順帶一提，早前三次報告都有23點或以上收視的《女人必學100道菜》，今次突然下跌至21.5，流失了至少接近十萬觀眾。

點擊下圖2020暫時收視排行榜：

+ 7 + 6 + 5

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均30.8點，最高收視周二(11日)晚31.7點。《迷網》周一至五平均29.1點，最高收視周四(13日)及周五(14日)晚大結局29.3點，全劇平均27.9點。《反黑路人甲》周一至五平均30.1點，最高收視周一(10日)晚30.7點 。《使徒行者2》周一至五平均6.5點，最高收視周一(10日)晚7.1點。

點擊下圖詳盡收視報告：

同場加映：【港姐2020】十強佳麗誕生 源菲然、羅雪妍被淘汰冇懸念