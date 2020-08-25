吳秀波為合約起訴范冰冰　全是舊愛李晨電影分賬不均惹的禍？

38歲內地藝人范冰冰早年捲入逃稅風波後，近年趁醜聞丟淡後漸有復出趨勢。然而范冰冰似乎仍未時來運到，官司一單接一單，近日突然又捲入另一場官司當中。

范冰冰近日與吳秀波鬧上法庭，據傳媒估計，官司與范冰冰舊愛李晨執導的電影《空天獵》（2017）有關。(范冰冰微博圖片)

事源是，51歲內地藝人吳秀波旗下的霍爾果斯不二文化公司近日起訴范冰冰的無錫愛美神影視公司，案件為合約糾紛。據知，一審已於本月10日開庭，並正排期作第二審。官方未有披露官司具體詳情和內容，因此估計案件不會作公開審理。

吳秀波之前因出軌事件而形象插水，近年極少露面。（吳秀波微博圖片）

不過據其他傳媒報道，范冰冰和吳秀波的官司與范冰冰前男友李晨首次執導、於2017年上映的電影《空天獵》有關。當時范冰冰和李晨仍處於蜜戀中，范冰冰為撐男友，除了零片酬出演女主角之外，更大力投資該部電影，她的無錫愛美神影視公司成為了該片的主要投資公司。此外，她更親自邀請吳秀波客串戲中李晨航空學校的老師一角。

范冰冰李晨合作電影《空天獵》，兩人當初愛得甜蜜，分手惹出不少話題。據傳媒報道，范冰冰和吳秀波的官司便與該片有關。（資料圖片）

其他傳媒報道，依吳秀波個性，他極少為沒有利益關係的影片客串，而雙方極有可能達成了某些協議，吳秀波才應允出演該片。最後《空天獵》票房慘淡，蝕本收場，無錫愛美神影視公司亦與其他參投公司因分賬問題而發生利益糾紛。所以外界估計，吳秀波今次亦是因此片而與范冰冰鬧上法庭。

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