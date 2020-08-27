Netflix《非常校護檔案》創意爆燈　南柱赫鄭裕美攜手斬妖除魔

繼《屍戰朝鮮》、《我的智能情人》後，Netflix再推出由鄭裕美與南柱赫主演的原創劇集《非常校護檔案》（The School Nurse Files）。鄭裕美在劇中能夠看見果凍形狀的怪物，而南柱赫的正能量能為鄭裕美幸福充電，並於9月25日上架。

《非常校護檔案》改編自韓國日報文學獎得主鄭世朗於2015年所出版的同名小說，鄭世朗亦同時負責擔任劇集編劇。劇情主要講述女主角安恩英（鄭裕美飾）能看得見一般人看不到的世界，更擁有驅魔能力的校護，自開始在學校就職後，發現很多奇特的神秘事件。她和擔任中文老師、學校創始人後代的洪仁杓（南柱赫飾）攜手斬妖除魔。

在最新的預告片中，看到鄭裕美穿着醫生袍，手上卻拿著玩具劍與BB彈槍來消滅別人看不見的「靈幻啫喱」。而打扮樸素卻不失帥氣的南柱赫則成為鄭裕美的最強能量來源，因為鄭裕美只要握住他的手即可獲得強大驅魔能力。

有別於過往感性、堅強的形象，今次鄭裕美所挑戰的角色十分獨特，儘管正職是校護教師，可是在學生看來，她的獨特驅魔能力卻令人感到匪夷所思。鄭裕美接受訪問時表示，對於角色只可偷偷幫助別人，讓自己有點心疼。不過在演出的過程中，也因為這個角色而得到很多安慰與力量，希望也能將這樣的感受帶給觀眾。