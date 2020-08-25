《3日2夜》周佩婷變言語治療師　為馮盈盈糾正懶音：好有使命感

港姐冠軍馮盈盈一向敢言出位，近來她積極改善懶音問題，找來TVB同事兼言語治療師劉佩婷（Angel），學習如何運用自己各個發音器官來正確發音。Angel除了是娛樂新聞台主持之外，同時亦是一位言語治療師，她曾經在J2節目《3日2夜》中性感出鏡，不過她不只擁有一副好身材，更是美貌與智慧兼備，而她之所以成為一位言語治療師，背後原來有一個感人原因。

FYY分享自己跟言語治療師周佩婷線上學習如何糾正發音器官擺放位置。（IG圖片／crystalfyy）

周佩婷曾在《3日2夜》中性感出鏡。（IG圖片／angelchoww）

Angel兩三年前用了兩年時間在香港教育大學修讀言語治療碩士課程，言語治療師屬於醫療方面的專業人士，她說：「主要是幫助兒童、成人以及長者處理語言上的困難，小朋友和成人可能因為一些發展性障礙，而出現溝通困難、溝音障礙、口吃、懶音以及聲線等問題；老人家方面，有些人受腦退化症影響，而出現溝通障礙或者吞嚥困難，幫助佢哋解決呢啲問題，都係言語治療嘅範疇。」

目前香港人普遍對言語治療認識不深，Angel亦提到，馮盈盈一向知道自己有懶音問題，但她不知道原來言語治療師可以幫助改善這個問題，「其實宜家社會上有好多真正有言語治療需要的人唔知道自己有呢個需要，又或者即使知道自己有需要治療嘅人唔知道可以去邊度尋求協助。」

Angel因為一次義工活動接觸自閉症譜系障礙的小朋友和青年，啟發她成為一個言語治療師，可以幫助他們改善溝通技巧。（IG圖片／angelchoww）

為什麼會成為一個言語治療師？原來事緣多年前Angel曾到一個自閉症機構做義工，接觸到一些有自閉症譜系障礙的小朋友同青少年，她說：「當時我覺得同佢哋溝通好難，唔係好知道佢哋想表達什麼，佢哋亦唔太理解我哋表達緊咩，後來上網做資料搜集，原來言語治療係可以幫到佢哋同人溝通得更加好，表達到自己的需要，從而改善佢哋嘅生活，所以我就去讀相關課程。」

Angel希望通過言語治療可以幫助別人改善生活，她如今雙線發展，除了做電視台主持之外，亦有幫人進行言語治療，最難忘的個案是一個兩歲還不會發音的小朋友，出世至今連爸爸媽媽都講不到，「經過幾堂言語治療之後，突然有一堂佢講咗個『波』字，佢父母同我都好感動，佢父母仲喊咗出嚟，因為佢哋之前都好擔心同焦慮，無論係治療師定父母在家陪他的訓練都好值得，嗰刻我覺得做言語治療師真係好有使命感，真係可以幫到好多人，希望可以繼續支持落去，幫到更多人。」Angel亦希望未來有機會參與一些醫療資訊、探討和改善溝通問題以及粵語正音的節目，讓更多人了解言語治療。

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