【傳聞中的陳芊芊】續集換走趙露思　新《還珠格格》小燕子頂替

內地劇《傳聞中的陳芊芊》成為了今年的劇集黑馬，女主角趙露思憑該劇爆紅，劇組連隨宣佈開拍續集，但近日有消息傳出男女主角雙雙換角，由新版《還珠格格》的小燕子李晟接棒，而且會以夫妻檔上陣，不過網民就不太看好該劇，下文為大家分析原因。

《傳聞中的陳芊芊》換走女主角趙露思。（劇照）

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《傳聞中的陳芊芊》叫好叫座，劇情新穎吸引，講述女主角趙露思飾演的編劇陳小千，穿越到自己所寫的劇本，成為當中的角色陳芊芊，千方百計改變命運，最後跟男主角丁禹兮飾演的韓爍有情人終成眷屬。劇集大收連隨開拍續集，但故事已經大團圓結局，新作只能是一個全新的故事，最大敗筆是趙露思未有接拍續集，劇組索性男女主角一次過換角，對於劇迷來說就顯得突兀，看不習慣。

《傳聞中的陳芊芊》是今年的劇集黑馬，甚有口碑。（劇照）

趙露思只得21歲，樣子甜美可愛，配上外形合襯的丁禹兮，百分百俘虜了喜愛甜寵劇的粉絲，續集換上李晟，代表作是新版《還珠格格》的小燕子李晟，但她已經34歲，而且已為人母，觀眾的幻想空間大打折扣，而男主角李佳航是李晟丈夫，他曾在《還珠》中飾演福爾康，二人一劇定情，今次夫妻檔上陣，本想製造話題，卻讓人不禁跟前作趙露思及丁禹兮比較，齋睇男女主角陣容已經相當趕客，看來要走出續集必爛魔咒，殊不容易。

同場加映劉溫馨靚相：