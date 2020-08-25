李佳芯首次拍外判劇演機械人：時間冇咁長,每日14小時

李佳芯（Ali）主演的劇集《智能爱（AI）人》今天（25日）舉行拜神儀式。這次Ali在劇中飾演一名智能機械人，「今次有啲難度，就算睇咗劇本，都唔容易演，因為你要做到一個令人說服到嘅機械人，所以要好機械，但又要有人性。好多好細微嘢要做到好好，對我嚟講好大挑戰。」

Ali已經一年冇接劇。（賴家杰攝）

Ali透露當初收到劇本時候都已經感覺新鮮：「演員就係咁，做啲從未做過嘅角色。睇完劇本都覺得好完整嘅一個故事，所以都想做好佢。（所以有壓力？）我依家俾多啲壓力自己，因為我做得越仔細，到我拍攝個陣就越輕鬆。」

TVB非人類的題材已經有很多部，不過人工智能機械人是首次。（賴家杰攝）

Ali對自己這部劇集不敢有太大的期望，但視為一次大挑戰，「今次好多嘢都第一次，第一次拍外判劇同埋第一次挑戰機械人，所有嘢對我有挑戰性。依家外判劇都係外景，同埋幕後都係外邊工作人員，工作時間都冇咁長，每日12-14小時，休息真係好緊要。」

事隔一年再接劇拍攝，Ali直言要重拾演戲的心態：「我之前要出書，心態變咗作家，模式我要返轉頭，因為之後多數摺埋自己。依家拍返劇要同人接觸，要進入角色，要調節返好工作節奏。」