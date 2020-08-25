米倉涼子離巢後再扮「Doctor X」　傳參演Netflix劇《新聞記者》

現年45歲的日本女星米倉涼子，2012年參演日劇《女醫神Doctor X》大門未知子一角之後，奠定一線地位。由於此劇收視逢播必爆，朝日電視台添食再三，8年內拍了6輯，惟日本傳媒報道指，過去曾多次拒演大門未知子的米倉，今年4月再度「落閘」，既因為不想再次重複演同一角色，限制幕前發展，二來前經理人公司Oscar事務所前社長古賀誠一退任，交由女婿掌權後，米倉今年4月決心離開合作27年的經理人公司，自立門戶創辦新經理人公司「Desaflo」，而古賀誠一正是當年跟朝日合作開拍《女醫神Doctor X》的牽頭人，人走茶涼，再沒有恩情要報，電視台說服不果，令原定10月開拍的《女醫神Doctor X 7》胎死腹中，同一檔期改由木村文乃與廣瀨愛麗絲主演的新劇《秘書七人組》（七人の秘書）頂上。

「日劇界一姐」米倉涼子今年正式離開合作27年的經理人公司，自立門戶。（網上圖片）

正當大家以為大門未知子會從此成為絕響，近日米倉涼子落實以這個經典角色，客串同為朝日電視台製作的劇集《Doctor Y~外科醫生 加地秀樹》第5季，該劇由勝村政信主演，是2016年電視台乘《Doctor X》熱潮順勢開拍的網劇，結果後者亦長拍長有，由第4季開始才獲安排在朝日電視台播放，今次可說是兩大醫生相遇，劇情講述勝村政信到訪神原名醫介紹所，他在該處遇上大門未知子後，被對方大爆以前讀大學的秘聞。對於再次飾演大門未知子，米倉涼子表示過程相當自然，覺得自己好像已變成角色本身，而跟勝村政信等人合作亦感到相當愉快。

近日米倉涼子落實客串同為朝日電視台製作的劇集《Doctor Y~外科醫生 加地秀樹》第5季，再次飾演經典角色大門未知子。（twitter）

另一方面，日本雜誌《女性Seven》早前率先踢爆，指離開Oscar事務所的米倉涼子，希望在事業新階段尋求突破，於是將會Netflix新劇《新聞記者》，而對手將會是現年54歲，近年開始作獨立發展的日本影后小泉今日子。

日本傳媒報道，指米倉涼子已落實參演劇集版的《新聞記者》，而劇中拍檔是日本影后小泉今日子。（網上圖片）

劇本改編自《東京新聞》女記者望月衣索子所寫的同名小說，講述一名《東都新聞》的日韓混血女記者，揭示政府以教育為名重啟軍隊教育，將市民蒙在鼓裏，而處理軍事學校計劃的官員以死明志，記者與政府內務情報調查室職員裏應外合，最終揭發政府大陰謀，藉此宣揚第四權的重要，而外界都知道，書中內容是大膽批評現任首相安倍晉三，故視之為「勇敢之作」。小說曾改編成電影，由沈恩京及松坂桃李主演，並於今年3月舉行、有「日本奧斯卡」之稱的「第43屆日本電影學院賞」橫掃最佳電影、最佳導演和最佳劇本，男女主角亦以大熱姿態獲封影帝影后。

改編由望月衣索子同名小說的電影《新聞記者》，今年橫掃「日本奧斯卡」，男女主角松坂桃李和沈京恩更獲封影帝影后。（網上圖片）

報道指，劇集版的《新聞記者》，劇本已幾近完成，並計劃趕及於2021年春季上架，米倉涼子曾於自己的網誌大讚《新聞記者》角色設計出色，故接拍後有甚高期望，甚至主動跟編劇商討，希望劇集舖排能夠反映現實，甚至可以揭露安倍政府的腐敗問題，如果報道屬實，必定令劇迷引頸以待。報道又指，由於電影版飾演內務情報調查室職員（松坂桃李）是男性，劇集版的角色或會變成女性，並採用「W主演」（雙主演）制。

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