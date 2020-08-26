第55屆金鐘獎入圍名單出爐　《想見你》許光漢硬撼張孝全爭視帝

第55屆「金鐘獎」今日（26/8）在台北三立電視文創劇場公布入圍名單，當中最激烈的莫過於視后爭奪戰，除了《想見你》的柯佳嬿，《最佳利益》的天心和《鏡子森林》楊謹華亦呼聲甚高；而視帝部份，《想見你》的許光漢、《誰是被害者》的張孝全和《噬罪者》的莊凱勛，也同樣旗鼓相當。

《想見你》由許光漢、柯佳嬿和施柏宇主演，有「年度神劇」美譽。（劇照）

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張孝全憑《誰是被害者》入圍金鐘視帝，他在劇中飾演一名患有亞氏保加症的鑑識專家。（劇帝）

金鐘入圍名單：

綜藝節目主持人獎

吳宗憲、陳漢典、Lulu／綜藝大熱門

浩子、亂彈阿翔／台灣金頌

許效舜／瘋神無雙

曾國城、巴鈺／一袋女王

生活風格節目主持人獎

Alana（鄭雅文）／Follow Alana愛遊世界

王曉書、陳濂僑／聽聽看

高治平／家庭八點檔轉轉發現愛

夢多（大谷主水）／地球的慶典

藍心湄／女人我最大

益智及實境節目主持人獎

胡瓜（胡自雄）、瑪莉亞（葉欣眉）／歡樂智多星

曾國城、蔡尚樺／全民星攻略

黃子佼、吳姍儒／一呼百應之揪團大考驗

楊貴媚、SOAC（劉永偉）、范少勳／阮三个2

戲劇節目男主角獎

姚淳耀／鏡子森林

張孝全／誰是被害者

莊凱勛／噬罪者

許光漢／想見你

蔡昌憲／苦力

戲劇節目女主角獎

天心／最佳利益

林玟誼／苦力

柯佳嬿／想見你

莫允雯／用九柑仔店

楊謹華／鏡子森林

戲劇節目男配角獎

侯彥西（王杰）／用九柑仔店

馬力歐／國際橋牌社

曹晏豪／噬罪者

楊烈／苦力

蔡阿炮（蔡明毅）／苦力

戲劇節目女配角獎

李劭婕／客家尋味劇場-烏陰天的好日子

李璇（朱繼屏）／大林學校

袁艾菲／我們不能是朋友

蔡淑臻／噬罪者

謝瓊煖／苦力

戲劇節目編劇獎

梁舒婷、徐瑞良／誰是被害者

陳潔瑩、黃宣穎、蕭譚瑋／用九柑仔店

鄭心媚／鏡子森林

楊念純／噬罪者

簡奇峯、林欣慧／想見你

戲劇節目導演獎

李岳峰、張志鴻／苦力

李權洋、鄭文堂／鏡子森林

高炳權、曾英庭／用九柑仔店

莊絢維、陳冠仲／誰是被害者

黃天仁／想見你

迷你劇集（電視電影）男主角獎

洪都拉斯（洪勝德）／公視人生劇展盲人阿清

張孝全／罪夢者

莫子儀／追兇500天

陳竹昇／公視人生劇展－殘值

游安順／新創電影短片 大吉

迷你劇集（電視電影）女主角獎

小薰（黃瀞怡）／追兇500天

吳以涵／俗女養成記

吳奕蓉／客家電視電影院－大桔大利 闔家平安

李又汝／無主之子

謝盈萱／俗女養成記

迷你劇集（電視電影）男配角獎

太保／公視人生劇展－殘值

王柏傑／罪夢者

孫綻／無主之子

游安順／公視人生劇展-盲人阿清

廖欽亮／新創電影短片 大吉

迷你劇集（電視電影）女配角獎

丁寧／公視人生劇展－殘值

范曉萱／罪夢者

楊麗音／俗女養成記

謝欣穎／住戶公約第一條

琇琴／俗女養成記

迷你劇集（電視電影）編劇獎

林志儒、劉存蓓／客家電視電影院－大桔大利 闔家平安

蔡俊彬、劉宇／公視人生劇展－殘值

薛朝輝／公視人生劇展－盲人阿清

嚴藝文、范芷綺、黃馨萱／俗女養成記

靳家驊／新創電影短片－大吉

迷你劇集（電視電影）導演獎

林志儒／客家電視電影院－大桔大利 闔家平安

賴建穎／公視迷你電影院－釘子花

薛朝輝／公視人生劇展－盲人阿清

嚴藝文、陳長綸／俗女養成記

靳家驊／新創電影短片－大吉

電視電影獎

公視人生劇展－殘值

公視迷你電影院－釘子花

住戶公約第一條

客家電視電影院－大桔大利 闔家平安

新創電影短片－大吉

迷你劇集獎

俗女養成記

罪夢者

糖糖Online

戲劇節目獎

用九柑仔店

想見你

誰是被害者

噬罪者

終身貢獻獎

林正雄先生（藝名：林義雄）

陳麗如女士（藝名：小鳳仙）