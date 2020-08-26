雨僑倪晨曦懷孕激讚丈夫稱職　一杯水令太太超感動：好多唔使操心

女人十月懷胎，另一半雖然未必能體會箇中辛酸，但若然能盡力扶持和體諒對方，分擔她在懷孕期間的操勞，讓她們安心養胎，已經令媽媽非常感動。倪晨曦（Elva）和雨僑（Ava）先後懷孕，雨僑在生產前作客Elva的YouTube Channel，分享孕期的點滴，她們都大讚另一半是神隊友，分別給予自己老公90分，雨僑說：「揀老公要揀一個願意付出時間同心機照顧太太同家庭的男人。」

雨僑和倪晨曦大讚另一半在自己懷孕期間，非常盡力照顧她們。（影片截圖）

雨僑在懷孕期間，老公羅力威為了她，挑戰自己的弱項，為她由零開始學習下廚，雨僑笑老公在這方面真的毫無天份，但為了她仍努力去學，又為她學習煲魚湯補身，如今可以煮出3餸1湯。

Elva亦笑言自己經常在家中攤在梳化上，以懷孕的名義，叫另一半斟水給她，「可能只係3步距離，但他不問任何理由馬上答應，佢係好樂意去遷就我。」雨僑馬上有共鳴，連連點頭笑言：「呢8個月佢（羅力威）可能斟咗1000次水！」她認為可能丈夫覺得在懷孕上不能分擔太太身體上因為懷孕的不適，所以在其他生活瑣事上盡量幫忙，「呢啲都係佢哋默默幫我哋做嘅嘢，而我哋都真係會因為佢哋做呢啲而感到窩心。」

兩位的另一半都非常願意為她們斟水，即使只是3步距離，也毫無怨言。（影片截圖）

她們亦因為另一半為自己做的小事情而感動。（影片截圖）

除了為太太下廚及斟茶遞水，一年前二人計劃生BB時，羅力威開始學習和管理雨僑的網店生意，「要經營一間店舖其實有好多嘢做，經過一年時候，我差唔多就生，佢亦已經上手，我已經好多嘢都唔使操心」。

Elva亦說：「女人懷孕時，另一半的支持是十分重要！即使是媽咪同兄弟姊妹，都不能取替。」羅力威本來是一個音樂人，相信管理一間網店對他來說相當有難度，但為了讓太太能安心養胎，他願意為對方挑戰一切自己不擅長的事，讓對方有足夠的休息，不用為生活操勞，絕對是一位神隊友！

雨僑早前已經生下女兒，開始新手媽媽的生活了。（影片截圖）

雨僑於8月初順利誕下6磅重囡囡。（受訪者提供）

雨僑和Elva分享了懷孕期間的心情和身體變化，互相非常有共鳴，點擊圖片了解更多：

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