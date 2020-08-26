黎明拍廣告化身大廚煮早餐　親解「空肚食早餐」之謎

貴為天王的黎明（Leon）入行至今超過30年，經常爆出很多意想不到的金句，更被封為「金句王」。當中他的一句「我唔會空肚食早餐」更發人深省，近日Leon拍攝廣告時，不但化身大廚煮早餐，更親解「空肚食早餐」之謎：「早餐是一天的開始，每天為家人準備一道豐富的早餐，為家人們注入每日的能量。有好的早餐就是成功的一半，好比理財規劃，只要預早策劃，人生才會有更多選擇，我們才可以穩中求富。但食早餐前，記得先飲一杯暖水，這樣就不會空肚食早餐。」

黎明（Leon）在廣告中化身大廚煮早餐。

好認真！（影片截圖）

Leon在廣告中示範獨門絕技煮蛋，更以蛋為比喻，分享了更多人生哲理：「煮蛋有很多種烹調方式，但打開雞蛋殻時，就好像我們突破人生的框架一樣，眼界擴闊，想法自然會多，眼界邊個較好，講得出的就算是炫耀。我們作為地球人，人生有限，我們要行多點，學多點，有人話『諗飽佢』，但諗是不會飽，做先有機會飽，先有機會成功。說不定將來已經有宇宙人的槪念，及早為自己的人生作規劃，即使將來再變都會有所保障。」簡單一個以蛋為主題的早餐，Leon都可以創作出規劃人生的金句，果然犀利！

Leon特別準備了一件「明福俠」圍裙，不過最後被拒絕……（影片截圖）