【Dirty John 2】改編30年前真人真事　師奶被虐終變「殺夫明星」

真實犯罪懸疑劇一向都深受劇迷歡迎，美劇《卑鄙約翰》（Dirty John）去年推出後即引起話題，第二季亦於日前在Netflix上架。跟首季不同，劇情是全新故事，男主角由型男Eric Bana換為Christian Slater，而女主角則由Amanda Peet飾演，並以另一角度呈現轟動全美國的Betty Broderick殺夫案。

劇集已於8月14日在Netflix上架。（Netflix圖片）

Betty Broderick殺夫案發生在30年前，被離婚後為因為金錢分配、財產及4個子女的撫養權在法庭鬧了兩年多。最後Betty在前夫Dan Broderick跟小三Linda再婚後的7個月，半夜偷偷潛入前夫家槍殺兩人。雖然殺夫的案件在全世界並不是新鮮事，但因為Betty的遭遇深受大批家庭主婦的同情，讓她變成「殺夫明星」，連美國名嘴Oprah Winfrey都要訪問她。

在Betty跟Dan的16年婚姻，一直都安守本分當一個十項全能的家庭主婦，為事業有成的律師丈夫打點好一切。比起韓劇《夫妻的世界》更慘，Dan搭上了新聘請的年輕秘書Linda，Betty曾跟Dan對質，不但得不到任何回應，更被對方說成患上精神病。經過兩年的折磨，儘管不斷嘗試挽回感情，只得到丈夫一聲不響地搬離住宅和一張離婚申請，而他最後將房子賣掉，令Betty無家可歸，孩子的監護權也被奪走，最後走投無路。

在當時男主外女主內的社會，Betty釀成的悲劇是大部份美國家庭主婦的真實寫照。除了打理家務更要對丈夫千依百順，就算遭丈夫家暴都只能忍氣吞聲，終日的呼喝打鬧，導致長期被情緒勒索。她曾在Oprah Winfrey的訪問中表示：「我的人生、心愛的子女、金錢、青春和自尊都被Dan奪走。」更指Dan利用白領男士常用的虐待方式：「如果他是用棒球棍打我，我就可以讓大家他對我的傷害，然後阻止他。」而Betty事件就獲得大批家庭主婦身同感受和同情。

劇集雖然沒有為Betty辯護，但確實地將Betty在前夫的控制下壓力爆煲，由幸福太太變成「瘋婦」的過程呈現大家眼前。對於一個女人來說，老公出軌後被離婚，失去孩子的監護權，誰會不難過不憤怒？尤其Dan連一個理由或藉口都沒有給Betty，一切溝通突然變成一大堆文件，才令Betty被迫進出精神病院。不是將Betty的行為合理化，只是發生這種悲劇往往都是雙方的責任，到最後Betty在崩潰的狀態下，只能對前夫恨之入骨，最終走上這條不歸路。

現年72歲的Betty於1991年兩項二級謀殺罪成，被判至少32年徒刑。不過，她在監禁期間曾兩次申請假釋，卻被法庭拒絕，監禁條款委員會專員Robert Doyle在其中一次假釋聽證會上，曾指Betty的內心仍然生氣，在個人發展上以沒有任何進步。而Betty其中兩個孩子曾為她辯護，指母親應該被釋放，可惜另外兩個孩子則不同意。