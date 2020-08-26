【Netflix】9月完整片單出爐　劉亞仁喪屍戲湯賀蘭驚慄片齊上架

鑒於新冠肺炎疫情影響下，香港人幾乎假日都留在家中煲劇度日。近日Netflix就公布了9月份片單，即將上架的，除了有憑《怪奇物語》（Stranger Things）中飾演Eleven爆紅的Millie Bobby Brown和「超人」Henry Cavill主演的電影《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）之外，還有「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）、新一代「蝙蝠俠」Robert Pattinson主演的《棄神之地》（The Devil All The Time）！

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劇集方面，就有息影三年的奧斯卡影后Hilary Swank主演的科幻劇《遠漂》（Away），即將於9月4日在Netflix上架。此外更有經典電影《飛越瘋人院》（One Flew Over the Cuckoo's Nest）前傳《Ratched》，並由Sarah Paulson擔正，探討如何從一位入世未深的後生女變成冷酷的變態護士長。

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至於日韓及本地劇集，除了有劉亞仁與朴信惠主演的喪屍片《#Alive》，還有朴寶劍的《青春日記》、鄭裕美與南柱赫主演的《非常校護檔案》。另外，由吳鎮宇、任達華、古巨基、譚耀文及鄭浩南主演的本地製作《衝鋒車》都即將於9月上架。