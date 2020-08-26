港姐2020︱謝嘉怡着高踭鞋扭親腳跳舞甩Beat：跳舞好快，腳好痛！

本屆香港小姐眾位佳麗為表演好集體舞密密練習，大熱佳麗之一謝嘉怡周三（26/8）在傳媒面前跳舞時卻頻頻甩beat。她今日接受《香港01》訪問時透露，原來她前幾日收工時，不小心將高踭鞋攝入長裙中，搞到扭親腳，「唔serious（嚴重）......有冰敷。」、「每日好返少少，但係今日跳舞好快，腳好痛。」但她相信傷勢能夠趕及決賽前康復。

謝嘉怡因扭到腳而跳舞失準，但傷勢不嚴重。（陳順禎攝）

不少網民都訝異身為混血兒的她身高竟得160厘米，問會否怕泳衣環節輸蝕，她直言不擔心，解釋自己在佳麗中腰圍不算最大，「但望落我好似最肥咁。」今日生日的謝家怡在接受其他傳媒訪問時被問到生日禮物是否想拿冠軍，她就坦言想，但要視乎表現。而佳麗們都準備了蛋糕為謝家怡慶祝生日。

黃婉恩解釋因排位改變而甩beat。（陳順禎攝）

同樣跳舞表現遜色的黃婉恩就解釋，進入十強後排位改變導致跳舞甩beat，「因為其實我之前係11號......轉咗號碼（10號），排位變咗好多，未咁熟悉。」她最後大爆決賽的才藝表演是具現代風格的絲帶舞，兩個月前就已經請了老師密密練舞。

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