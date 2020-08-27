哈里梅根維持奢華生活要靠人？　連租豪宅搭私人飛機都唔使畀錢

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離王室後，便搬到美國洛杉磯。一直都傳出有關兩人的負面新聞，曾有指兩人洗腳唔抹腳，加上因疫情沒有工作，需要變賣資產償還欠下王室的Frogmore Cottage裝修費用。早前又在豪擲1,465萬美元（約1億1,427萬港元），在蒙特西托購買1萬8,000平方呎的豪宅。不過日前竟然有人爆料，在奢華背後，兩人其實接受了不少支持者的慷慨「贊助」。

哈里和梅根脫離王室後負面新聞不斷。（Getty Images）

據英國八卦網站《每日郵報》報道，哈里和梅根的新書《尋找自由》（Finding Freedom: Harry & Meghan, the Making of A Modern Royal Family）透露了兩人離開王室不為人知的內幕，並表示兩人的脫離王室之路一直都接受了許多支持者和朋友的「幫助」。例如原本居住的豪宅擁有人是美國演員Tyler Perry，在一家三口居住的4個月中，完全沒有付過任何租金，消息指豪宅租金每月1萬1250英鎊（約11萬港元）。換句話，兩人節省了4萬5000英鎊（約45萬港元）。

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除了租金，原來兩人婚禮所用的香薰、出外乘搭的私人飛機、兒子Archie的5萬英鎊（約51萬港元）的豪華受洗禮費用，均接受贊助，而書中亦形容兩人像是收到大禮物包一樣。更讓兩人儘管沒有任何收入和工作，日子都能過得如此奢華舒適。

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