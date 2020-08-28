張靚穎舞台失誤惹網民不滿　緋聞男友發長文力挺疑公開戀人關係

眾所周知內地歌手張靚穎唱跳俱佳，她的實力不容置疑，但就在近日錄製的綜藝節目《中國新說唱》第三季中，身為導師的她竟在公演舞台上忘記歌詞，嚴重失誤引來熱議。而她的緋聞男友陳秋蒔，隨後在微博發長文力挺，更描述了許多她的生活細節，不禁令人覺得疑似在公開戀人關係。

張靚穎在《中國新說唱》第三季中，在公演舞台上忘記歌詞。（《中國新說唱》微博圖片）

就在近日錄製的《中國新說唱》公演舞台上，張靚穎在表演時候忘記歌詞，對此她自己都意想不到非常難過，在微博貼文道：「15年，從第一次站上舞台到現在，我數不清多少次了。唱久了，歡呼有了，套路也有了，原本想借新說唱的公演舞台來一次real的表達，結果忘詞了。失誤沒有理由，但的確有遺憾。」可想而知她對自己是失望的。

張靚穎發文後翌日，她的緋聞男友陳秋蒔就在微博發長文力挺她，表明她為了是次表演準備多時，無時無刻都在背歌詞，甚至睡覺前都要抱着視頻學習，當中的辛苦是難以想像。還詳細描述了她的生活細節：「每天很早起，醒來就約健身教練去健身房，三個小時打底，結束後就跑去錄音棚去寫詞。周而復始，她每天只吃幾個雞蛋，她瘦了十斤。」還直言在表演前的三日，她的睡眠時間好少，一共睡不到5個小時，對她的生活起居似乎暸如指掌。

陳秋蒔疑公開戀情。（八組吃瓜少女微博圖片）

正因為陳秋蒔是次發文，被外界認為疑是公開戀人關係，甚至他們已經到同居的地步了。事實上，陳秋蒔在2016年的時候曾在張靚穎的婚禮上，擔任她老公馮軻的伴郎團，但這一段婚姻維持不久就各奔東西，據聞他們二人是未正式領證結婚的。隨後在2018年她被媒體影到同陳秋蒔曖昧過甚，二人深夜看電影又牽手過馬路，親密的舉動猶如情侶關係。雖然二人未正式公開戀人關係，但是次男方的力挺疑是證實了二人關係非一般，明眼人已經知道是何事，網友更直接地在陳秋蒔的微博留言，叫他好好愛張靚穎。

張靚穎同陳秋蒔在2018 年已經被影到有曖昧關係。（視覺中國）