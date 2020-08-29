【爸爸去哪兒】第7季改名避限童令　萌爆甜甜萱可愛過Jasper

內地親子真人騷《爸爸去哪兒》大收旺場，口碑不俗，一連拍足6季，同時捧紅了多位星二代，包括林志穎仔仔Kimi、田亮女兒森蝶、陳小春兒子小Jasper等，但隨著內地「限童令」，禁止宣掦童星效應，炒作明星子女，甚至不得利用10歲以下小童作為廣告代言人，而《爸爸去哪兒》更被點名批評，最讓人意想不到是竟然又有第7季的名單流出，究竟節目如何避過規管，下文自有分曉。

《爸7全開遊海南》形式似足《爸爸去哪兒》。（官方微博）

+ 6 + 6 + 6

在內地限童令下，明星二代真人騷紛紛暫停製作，尤其是被點名批評的《爸爸去哪兒》及《爸爸回來了》，可謂首當其衝，《爸爸去哪兒6》甚至被內地禁播，只能在外地頻道播放。可惜之後的《一路成年》，藝人帶同成年子女上真人騷，收視卻大不如前，兜兜轉轉，又再打《爸爸去哪兒》的主意，繼續拍親子題材，但卻突兀地改名為《爸7全開遊海南》。

今季節目沒有了Jasper，究竟仲有何賣點？（官方微博）

《爸7》聲稱節目跟《爸爸去哪兒》無關，是一輯全新節目，不過由節目logo，親子真人騷的形式，跟《爸爸去哪兒》如出一轍，明顯想避開限童令的風眼。可惜觀眾最想睇的Jasper、嗯哼，卻完全不見影蹤。《爸7》今次由李銳擔當主持，形式是自駕遊親子真人騷，四位爸爸分別是歌手陳楚生和節目組安排的「女兒」、車評人吳佩和兒子、湖南電視台主持人柯豆和兒子，再加上可愛抖音達人甜甜萱和父親，展開一段體驗生活之旅，不過沒有了大家熟悉的Jasper，吸引力肯定大打折扣。