【貼身36】與余逸思同居關係非比尋常　沈殷怡高呼：好想呵護佢！

ViuTV正在熱播的真人秀節目《貼身36》周四（27日）播出一集請來余逸思（Yoshi）與沈殷怡（Shirley），節目組為她們這兩位「同屋主」一同鎖上手銬，接受36小時形影不離的挑戰。二人說起早在中學時參加聯校劇團已經認識，算起來已有12年，但二人中間沒有聯絡，相隔多年才在ViuTV重遇，並在數月前一起搬出來成為同屋主。Yoshi指不會用「閨密」形容兩人的關係：「太矯情！」

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二人從同事到同居，難免被非議關係非比尋常，Yoshi說剛同居時總會被問：「你哋係咪一齊？」談起二人的同居生活，Shirley亦坦言：「佢有啲似我女朋友！」皆因Yoshi十分懼怕昆蟲，凡在家遇上任何蛇蟲鼠蟻都會向Shirley求助，甚至因為見到三隻衣魚而害怕到哭，這時Shirley就會肩負起捉蟲的角色，Shirley直言：「覺得自己真係好Man，見到佢咁Panic，有種好想呵護佢嘅感覺，未同佢同居之前冇呢個感受！」難免令人想入非非。

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防治衣魚小知識：

衣魚必須要有潮濕及有空隙的環境才能生存；只要環境乾燥、建築物沒有裂縫，衣魚就會自然消失。撲滅衣魚的方法如下：混合1:1的硼砂和砂糖、氯化銨水的氣味、將石膏粉灑在浸濕的白棉布上，隔夜放在接近衣魚的藏身處、使用樟腦丸或萘丸都可有效驅趕衣魚，但均治標不治本，最好還是保持地方乾燥！