姜濤拍《超感應學園》粉絲越洋應援　指台灣生活節奏慢：好啱自己

近日在台灣參演新劇《超感應學園》的「MIRROR人氣王」姜濤，日前開工期間突然收到「姜糖」（姜濤粉絲稱呼）送上驚喜，原來「姜濤香港後援會」以眾籌形式安排三部應援車，越洋為偶像及劇組打氣。三部應援車盛載不同粉絲心意和功能，分別提供珍珠奶茶等台式飲品、意粉和即叫即整漢堡包，以及甜品，姜濤笑言，車輛擺放的位置相當有心思。「這是一個（進食）過程，即係嘢飲喺嗰邊，正餐然後甜品。」他說最喜歡漢堡包車，以及放在旁邊的人形紙牌。「謝謝大家知道我還喜歡吃漢堡。我超喜歡那個紙牌，因為那陣子（紙牌中的樣子）有變瘦。」

姜濤與在台灣拍劇認識的新朋友和對手蔡凡熙（左）和洪群鈞（前）在應援車前合照留念。

由於今次是姜濤入行以來，首度離開香港工作，所以第一眼看到三部，掛有自己樣貌Banner、人型紙牌的應援車出現劇組現場，姜濤既驚喜亦感動：「好多謝所有Fans畀我嘅Surprise，知道我走咗去台灣，都為我做好多嘢，所以好多謝大家！」面對粉絲愛戴，姜濤表示會更努力做好現時的工作，答謝大家。「真係冇諗大家會用呢個形式，好多謝姜糖們；之前疫情關係，會見少咗Fans，但都係同一地方，今次去到台灣分隔兩地，真係好唔同，真係好掛住大家，好想快啲拍完返嚟，自己亦會努力，今次套劇唔會令大家失望。」

姜濤說最喜歡漢堡包車。「謝謝大家知道我還喜歡吃漢堡！」

多圖│姜濤台灣參演新劇《超感應學園》 與蔡凡熙合組「六小福」

由於姜濤在新劇中佔的戲份頗重，所以他至少要留在台灣大約四個月，談到今次長時間在異地工作生活，姜濤說台灣頗適合自己：「台灣生活節奏較香港慢，好適合自己，拍劇節奏則較香港輕鬆，劇組又好熱情照顧，我每日都好開心。」而放假日子，姜濤會去做Gym、約同劇演員一齊玩，與經理人阿海留家Jam歌外，更正在找老師想試試學跳舞唱歌，吸收當地文化。雖說台灣美食多，生活開心，姜濤仍然掛念香港家人和Fans，當然也包括是他放假必食的米線同河粉。

姜濤今天（16/8）與蔡凡熙（左三）等演員一同出席《超感應學園》的開鏡拜神儀式，包括（左起）洪群鈞（飾演阿甘）、姜濤（飾演西多士）、蔡凡熙（飾演石頭）、劉奕兒（飾演小路）、林思廷（飾演培安）、白靜宜（飾演靜芳）。（MIRROR經理人提供）

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