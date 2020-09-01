林作借麥明詩過橋「護花」讚女友裕美　盤點4對「另類放閃」藝人

8月28日，Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）因結腸癌併發症逝世，終年43歲，裕美現任男友林作亦有在Facebook轉發消息，乘機抽水：「45歲就大腸癌過身。疾病無從預測。一定要早啲check。check之前，記得搵 #林作保險。」此事引起軒然大波，而林作亦同時被網民批評消費黑豹，林作自然再一次成為傳媒焦點。

林作在Facebook轉發《黑豹》主角逝世消息，被網民直斥「抽水」。（Facebook/@jolamchok）

由於林作近日的舉手投足都成為網絡焦點，周日晚（30/8）林作與女友裕美結伴到TVB欣賞《2020香港小姐競選決賽》，加上舊愛麥明詩亦有同場，難免會變成台下的另一焦點。而由於麥明詩和裕美的比較再次在網絡出現，林作即在個人IG出面「護花」：「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流。絕非平平無奇，可謂波濤洶湧。今晚乃來當觀眾而已，難道要著到黎選美咁嗎？」這種充滿討論性的「護花」行為，實際上是一種公開盛讚女友的「另類放閃」行為。

真係有根有據。（IG@jolamchok）

其實林作公開「護花」已經不止第一次，而且往往都成為網絡熱話，尤其二人公開戀情的一次，不過亦有人會覺得，林作「護花」只是包裝：林作Man爆發千字長文護女友裕美：我們十分幸福愉快，不需要祝福

點擊下圖逐格睇林作千字文原POST，網民回應，以及他和裕美的相：

+ 15 + 15 + 15

最心痛一對 ── 苟姑娘、陸漢洋

早前苟芸慧（苟姑娘）突然在IG的限時動態上分享了幾張疑似在醫院的相片，相中苟姑娘手上插着喉管輸液，情況令人擔心。更有報道指，苟姑娘其實是因為早前接受雪卵手術，期間需要不停打谷卵針，加上她又要面臨法國甜品課程的畢業試，身體難以應付，然後因跑步後不適送院。雖然相中的苟姑娘手上插着喉管，但她卻趁機放閃，寫道「謝謝你的愛心湯，讓我身體恢復的很快」，還加上心心符號，即使丈夫陸漢洋沒有同框，亦都閃爆IG！

+ 50 + 50 + 50

最間接 ── 馬國明、湯洛雯

自從馬國明與湯洛雯借「獨角獸」宣布拍拖之後，二人一直都以一個非常間接的方式放閃，但二人的間接卻住住比起一般的情侶合照、全家幅等方式更加閃，「湯馬戀」更經常被網民「投訴」，例如早前馬國明與GiGi姐合拍的一段片中，一開始馬明就叫GiGi姐「阿媽」並問她：「今晚食乜餸呀？」GiGi姐就話：「食乜餸有乜所謂啫，至緊要有煲靚湯，呀，唔係…至緊要有阿靚湯！」馬國明全程露出甜笑，聽完Gigi姐講之後即非常認同地點頭，更不禁露出是一副冧爆的表情。這種間接放閃法，往往比一般放閃的方式更加高調。

點擊下圖逐格睇靚湯的素顏靚相以及她的其他靚相：

+ 50 + 50 + 50

最低調 ── 陳自瑤、王浩信

陳自瑤（Yoyo）日前27日在IG迎接39歲生日，她更特意去拍攝了一輯仙氣與性感並重的婚紗相，以為青春留倩影為本意，為自己送上生日禮物，而老公王浩信亦有信留下的一句：「生日快樂！」不過逐一回覆好友和粉絲的Yoyo卻唯獨沒有回覆王浩信，可謂曲線表現「愛是不能言喻」！