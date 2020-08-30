潮流日常︱昆凌巧妙穿搭為成熟手袋增添青春感　更符合自己年紀

今年27歲昆凌一向穿衣有道，更是時裝周常客，即使老公周杰倫有億萬身家，她仍非常努力工作賺錢。雖然昆凌擁有不少名牌手袋，當中不乏比較成熟的手袋，卻在她的巧妙穿搭下，增添幾分年輕氣息。

爛牛配Coach Tabby抵消成熟味

Coach一向予人較為成熟的感覺，去年秋冬全新推出的Tabby，其實也比較OL款，不過昆凌以Oversized Tee配爛牛仔褲的休閒風，抵消了Coach Tabby的成熟味。

（hannah_quinlivan@instagram）

紅色Lindy配螢光短裙 拼發青春氣息

Hermes Lindy也是較為成熟的款式，但紅色mini Lindy配上螢光綠短裙，青春氣息洋溢！

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撞色Chanel Vanity Case配牛仔裝充滿夏日活力

昆凌一身牛仔裝，內搭一件俏皮、充滿童趣的上衣，配上Chanel的薄荷綠粉色撞色Vanity Case，一雙粉紅色Chanel波鞋，束高馬尾戴上黑超，青春洋溢同時活力十足，非常適合夏季。

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昆凌22歲嫁給周杰倫，婚後育有一女一子，不過她未有被身份所限，依然熱愛工作，除了進軍荷里活拍電影，不時飛來飛去拍綜藝節目，又有不少代言廣告，更經營自己的個人服裝品牌JENDES及彩色隱形眼鏡品牌QUINLIVAN。

昆凌作為時尚名人，日前去看畫展，就拿了一個Coach和紐約藝術家Jean-Michel Basquiat 聯乘的Beat手袋，這個手袋還未公開發售，昆凌已經率先擁有。

Coach 和紐約藝術家Jean-Michel Basquiat 聯乘的Beat手袋，還未公開發售，昆凌已經率先擁有。（IG圖片／hannah_quinlivan）

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