Angelababy被造謠指「在日本陪酒賺換頭費」　控告網友求賠23萬

Angelababy出道以來是非不絕。（楊穎工作室微博圖片）

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有人話做得公眾人物就要接受正反兩極意見，但有時網絡戰士留言過咗火位，都係要硬起來還擊。Angelababy自出道以來是非不絕，最近佢向一名網民提告，以侵犯名譽權控告並索賠23萬人民幣，令被告嚇得上網求救：「我被Angelababy告了，怎麼辦？」

網民指自己被Angelababy控告。（微博圖片）

呢位「有幸」收到Angelababy律師信嘅網民，上載判決書留言話：「被Angelababy告了，怎麼辦？真的，要賠23萬（人民幣）。」從判決書中見到佢曾喺論壇發布文章誹謗Baby及劉亦菲，內容係針對Baby嘅外貌及經歷進行抹黑、誹謗及侮辱，並稱其「14歲就出道當野模」、「在日本陪酒賺換頭費」、「炮友小三上位」等。

網民上載被Angelababy控告嘅判決書。（微博圖片）

網民上載被Angelababy控告嘅判決書。（微博圖片）

判決書上指：「原告（Angelababy ）因本次事件已蒙受了來自各方面的誤解與質疑，其正常的工作和生活受到嚴重干擾，被告的行為是對原告名譽的嚴重侵犯。」該線民對此在網路上求助，並發文向Angelababy道歉、請求原諒。