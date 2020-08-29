沈殷怡拍《美女郊遊遊》被定型性感　余逸思爆：佢有一萬個唔願意

ViuTV熱播真人騷節目《貼身36》就請來余逸思（Yoshi）與沈殷怡（Shirley）接受36小時形影不離的挑戰，昨日（28/8）播出的第十集中，Yoshi和Shirley先後以公主及女僕造型登場。在挑選女僕裙時更發生了小插曲，令Yoshi大爆原來Shirley並非想走性感路線：「佢好唔想畀觀眾嘅印象係成日都好性感。」

Yoshi和Shirley先後以公主及女僕造型登場。（IG/ @shamshirley）

Shirley一向鍾情女僕裝，節目組就刻意安排讓她們一嘗當女僕的滋味，並分別準備了兩條連身裙，其中一條胸口位更有個心形洞。Shirley很快便選擇了較為密實的一條，而Yoshi亦迫於無奈穿上較為性感、胸口開洞的裙子。雖然Yoshi在胸口位縫上髮網，不過亦難掩性感，縱然感到一絲無奈，為了好姊妹，她仍然願意穿上這條裙：「如果我一早知道心口開窿，我都會選擇我去着而唔係佢去着。其實佢拍完《美女郊遊遊》之後，好唔想畀觀眾嘅印象係成日都好性感，好容易俾人定型。着呢啲衫，我知佢有一萬個唔願意，呢樣嘢已經困擾咗佢好耐，我願意幫佢着嗰件。」

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經常在社交平台派福利的Shirley指《美女郊遊遊》播出後，很多人留意到她身形上的優點，但比起性感，她更想觀眾看到多方面的自己：「當然好多人見到某一啲優點，但佢唔係Long Lasting嘅嘢，而我希望透過唔同節目，畀大家睇到多啲。」

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