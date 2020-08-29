林作轉發《黑豹》主角逝世消息　借機宣傳保險被指「消費死者」

Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）在美國時間昨日（28/8）因結腸癌併發症逝世，終年43歲。「10優港姐」麥明詩前男友、裕美現任男友林作亦有在Facebook轉發消息，更寫道：「45歲就大腸癌過身。疾病無從預測。一定要早啲check。check之前，記得搵 #林作保險。」

林作在Facebook轉發《黑豹》主角逝世消息，被網民直斥「抽水」。（Facebook/@jolamchok）

林作之前的「西裝論」亦惹來不少網民反感：

不少網民見到帖文後直斥林作「抽水」、「發死人財」和「消費死者」，更有人寫道：「你之前無論幾爭議性我都覺得冇乜問題，但係咁樣借過咗身嘅人宣傳，做人做事都應該有條底線。」而林作回覆這位網民時便指自己並非宣傳，而是「救人」。可是，這個回覆卻使更多網民反感，並在留言區提出質疑：「人哋43歲，抽水都唔該Check好啲資料先」、「黑豹本身非常有錢，佢嘅死根本唔關保險事」。

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