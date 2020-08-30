黑豹離世｜小影迷不捨Boseman情緒崩潰與母相擁嚎哭：像失去親人

Marvel超級英雄片《黑豹》男主角Chadwick Boseman較早前因結腸癌離世，不少名人發文哀悼表示極為痛心，而Chadwick Boseman的死亦傷盡一班忠實粉絲。2018年時一名黑人男孩Jordon在《黑豹》上映後成為該電影的忠實粉絲，更自製戲服及道具拍片扮演戲中角色，影片一度在網上瘋傳，更獲男主角Boseman留言大讚他扮演得相當有神髓，今日Boseman死訊公佈後，男孩母親在IG發文指，Jordon一度流淚，兩人更相擁嚎哭，Jordon母親更上載了一張兒子掩臉流淚的照片。

Jordon早於2018年《黑豹》上映時已非常迷戀戲中角色，更視一眾演員尤其是男主角Chadwick Boseman為偶像。Jordon母親在較早前的發文中表示，兒子早在看《復仇者聯盟3無限之戰》時，看到黑豹在戲中死去已大哭一場，她又指，這次是Jordon人生中首次面對死亡，他顯然難以接受，而且兒子早已視黑豹Chadwick Boseman為家庭的一份子，直言Chadwick Boseman的死，對Jordon而言如同失去一個親人。而Jordon母親在文末表示，Jordon心情已稍為平伏並已睡覺，並祝願Chadwick Boseman家人能跨過這次難關。