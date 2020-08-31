姜濤《太平紋身店》憂鬱造型曝光　六大ViuTV新劇花絮搶先睇

新冠肺炎疫情持續，由貿發局主辦的「香港國際影視展」今年改以「FILMART Online」的名義於網上舉行，逾600家參展商於4天展期裏，向全球買家發布和推廣超過2,000套影視作品。近年積極拓展自製劇版圖的ViuTV，在今次展覽中率先公開即將推出的六套新劇資料和劇照，包括《太平紋身店》、《男排女將》、《熟女強人》、《暖男爸爸》，以及兩套台灣拍攝的《塵沙惑》和《超感應學園》，當中「MIRROR人氣王」姜濤在《太平紋身店》客串演出遭人殺害的葉蓋天（黃德斌飾）兒子葉天晴，其憂鬱造型亦因為這批劇照出爐而首度公開，成為粉絲焦點。 撰文：游大東

《男排女將》由鄧麗欣和顧定軒等主演。（《男排女將》劇照／FILMART Online）

無綫視后胡杏兒首次參演ViuTV劇集，同劇有吳家麗和吳千語等演員，甚有睇頭。（《熟女強人》劇照／FILMART Online）

MIRROR成員Stanley專誠飛往台北拍攝新劇《塵沙惑》。（《塵沙惑》劇照／FILMART Online）

據了解，六套新劇當中，有四套已經拍完，並已進入後期製作階段，預計《男排女將》和《熟女強人》會最先推出，據消息人士指，《熟》劇有可能在10月首播，而《男》則隨時要等到年底。至於MIRROR三位成員 ── 姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）和「大表哥」邱士縉（Stanley）分別飛往台灣演出的《超感應學園》和《塵沙惑》，仍在拍攝當中，預計今年第四季會煞科，相信要等到2021年才有得睇。

至於《暖男爸爸》亦有驚喜，一直以來，ViuTV對外公布的演出陣容包括鄭中基、張可頤、Crisel Consunji、強尼和陳俞希等等，但展覽公開的官方劇照，竟然發現有劉江的縱影！現年74歲的劉老師，在劇中身穿睡衣，跟鄭中基對話，但完全沒有其他內容，比如他們是親屬抑或朋友關係，亦不知劉老師會有多少戲份。

劉江入行超過40年，自從今年1月14日約滿後便正式離開無綫，結束38年賓主關係，當時他接受訪問時承認告別大台，但欲語還休：「我已經冇簽TVB，唔好問點解，因為我喺度30幾年，我唔可以話點解。」他強調因為仍有戲癮，所以不會退休，只會減少幕前工作，沒料到那麼快他便轉會至ViuTV，與鄭中基做對手戲。

劉江有份演出《暖男爸爸》，跟鄭中基有對手戲，相當驚喜。（《暖男爸爸》劇照／FILMART Online）

姜濤早前與蔡凡熙（左三）等演員一同出席《超感應學園》的開鏡拜神儀式，包括（左起）洪群鈞（飾演阿甘）、姜濤（飾演西多士）、蔡凡熙（飾演石頭）、劉奕兒（飾演小路）、林思廷（飾演培安）、白靜宜（飾演靜芳）。（MIRROR經理人提供）

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《太平紋身店》劇照逐格睇：

+ 9 + 9 + 9

《男排女將》劇照逐格睇：

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《熟女強人》劇照逐格睇：

+ 8 + 8 + 8

《塵沙惑》劇照逐格睇：

+ 2 + 2 + 2

《暖男爸爸》劇照逐格睇：

+ 8 + 8 + 8

當中「MIRROR人氣王」姜濤在《太平紋身店》客串演出遭人殺害的葉蓋天（黃德斌飾）兒子葉天晴，其憂鬱造型亦因為這批劇照出爐而首度公開。（《太平紋身店》劇照／FILMART Online）

《超感應學園》拍攝現場花絮逐格睇：