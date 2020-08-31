【香港小姐2020】陳楨怡賽後爆IG粉絲急增：好多人留言鼓勵我

《2020香港小姐競選決賽》於昨天（30日）圓滿落幕，結果由8號海外佳麗謝嘉怡（Lisa）奪冠，而2號陳楨怡（Celina）及4號郭柏妍（Rosita），分別獲得亞季軍。

左起：陳楨怡亞軍、冠軍謝嘉怡、季軍郭柏妍。（梁碧玲攝）

Celina在今天（31日）出席會見傳媒活動時，表示心情已經輕鬆了很多，活動過後最想快點吃一頓豐富的美食，譬如魚旦燒賣和珍珠奶茶，她說：「我媽媽話我塊面真係瘦咗好多，所以佢想我食肥少少，希望我上鏡會好睇少少。」

Celina直言昨天男朋友送花做驚喜。（梁碧玲攝）

二人之後的去向亦希望留在TVB發展，Rosita最希望做的是拍劇和做主持，她笑言：「我覺得睇到人哋做唔同嘅角色好有趣，所以想試下做護士角色會點樣呢。」不過簽約方面還不清楚，二人透露在等公司安排。

Rosita打算之後食好多美食，因為比賽過程減肥好辛苦。（梁碧玲攝）

昨天在網絡上整晚都在討論香港小姐的過程，Celina在賽後發現手機有400多個未讀短訊，IG粉絲人數亦有增長，「好多人留言畀我鼓勵我同支持我，我都估唔到，大家都話我進步咗好多。」

Rosita認為這次比賽是一次挑戰，因為以前的她根本沒有勇氣在這麼多人面前展示自己，「我以前第一次嚟TVB面試，見好多人圍住我就跑走咗。依家好啲，冇咁驚。」

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