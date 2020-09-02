使徒行者｜林偉一打十成經典　自爆年初曾做割膽手術：講嘢冇中氣

無綫（TVB）深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者2》（2017），緊接的是《使徒行者》（2014）。《使徒行者》除了主角林峯、佘詩曼、苗僑偉以及許紹雄等夠亮眼之外，一眾配角亦非常矚目，例如木蝨（梁烈唯飾）、反派葉兆良（鄧健泓飾）、小頭目撻沙哥（彭懷安飾）以及猜 Fing（林偉飾）等等。

林偉呢一場戲真係好型。（TVB）

今晚（1日）深夜播出的那一集講到歡喜哥的兒子被林峯綁架，而林偉為了保護歡喜哥的兒子，一人在後巷單挑十多人，那場動作場面被網民大讚相當精彩。《香港01》特意致電林偉問到這場戲，他笑言記得那一場戲是在九龍灣拍攝，由下午2時拍到5時，慶幸順利沒有下雨，「當日武術指導排泰拳動作，巧合我自己都有練開泰拳，比較容易上手，但係拍得辛苦，因為個日套衫好緊身，有時打起來好緊，阻礙到靈活性，但拍出嚟都OK，剪出嚟都滿意。最終都係武術指導排得好先有咁嘅效果，我記得第二日條片出街，啲朋友都同我講一打十幾個好犀利，以電視劇嚟講算係咁。」

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現年56歲的林偉其實身形沒有拍攝《使徒行者》時候那麼FIT，事關近年身體出現了些狀況，他今年初時候做了割膽手術，休息了幾個月時間，他說：「割膽之前，上年十一月中就照咗胃鏡，見到個胃發炎，之後就做埋割膽手術。我諗個陣我休息咗半年，因為割膽流失咗好多血，人變咗講嘢都冇乜中氣，依家好返好多。（膽都係發炎要割？）膽有細膽石，同埋膽管都係有少少發炎，基本上都係發炎所以要做呢個手術。」

呢張係做完手術影嘅相。（微博）

今年已經很少在TVB見到有林偉的作品播放，除了是因為早前拍攝的劇集沒有播出之外，他透露幾年前時候已經不是全職演員合約：「我 《使徒行者2》之後已經轉咗Part time約，多咗時間就可以多啲返內地工作，咁自然公司安排少咗工作俾我。」可能大家會有一個想法，林偉轉向內地發展，必定是賺人仔賺到手軟，他說：「都係個句，好天搵埋落雨柴，我唔敢講好好搵，但有機會搵到咪搵。我內地拍網劇，然後夜晚又去登台啦，一個星期可能有兩次啦。我試過有三個月都咁樣冇休息，錢自然幾好，但差不多時間擺哂工作，變到休息時間都唔夠，當然疫情之下好多工作都冇咗。」

係內地拍嘅劇集。（受訪者提供）

在90年代林偉初出道時候，演藝事業發展一般，曾經拍攝三級片，回想曾經這個舉動，他絲毫不後悔，「我拍個部戲之後就冇再接三級片啦，都冇後悔，又唔係四級。同埋好多影帝大明星都拍過，都好紅，又唔係求求其其咁拍一部，都過咗咁多年。」

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