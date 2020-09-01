【全民造星III】疫情下低調招募參賽者　節目趕製預計11月初首播

世紀疫症影響各行各業，就以電視界為例，以往可以出埠拍攝的節目統統叫停，變成名副其實的百分百「本地製作」，錄影節目亦不能安排觀眾入場，藝人要跟空氣演出；至於往日電視台不時跟商場合作舉辦的公開活動，比如新劇宣傳或者大型公開招募都要煞停，ViuTV綜藝王牌真人騷《全民造星》便是其中一個受影響的節目。

因為MIRROR出道後大紅而乘勢推出的《全民造星II》，去年5月1日於ViuTV總部所在的九龍灣國際展貿中心舉行公開面試，來到今年，ViuTV雖然按照原定計劃舉辦《全民造星III》，但因疫情持續，電視台決定只在7月初在網上招募，不會另覓場地籌辦海選，所以去年MIRROR以大師兄身份擔任評判的畫面將不復見。

去年5月，《全民造星II》於九展舉辦公開選拔，MIRROR更以「大師兄」身份擔任評判。（資料圖片）

《全民造星II》總冠軍吳啟洋（Phoebus）於去年5月參加公開選拔，狀態甚佳。（資料圖片）

點擊下列圖輯，重溫去年5月《全民造星II》的公開選拔盛況：

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ViuTV於今年7月初在facebook發帖，為《全民造星III》公開招募，並同時宣布今屆會實施新賽制。（ViuTV facebook專頁）

下周五出預告 11月初首播

節目監製花姐早前透露，現時《造星III》已開始低調趕製，所有參賽者，不論男女，都是在網上報名後獲邀面試，再經篩選，變成終極99強。據了解，ViuTV最快於下周五（11/9）推出首支節目宣傳片，並會安排於11月初起，逢星期一至五晚播出，惟暫時未清楚播出集數會否跟上屆一樣，亦不知道參賽者何時會公開亮相。

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《全民造星II總決賽》舉行前夕，ViuTV在紅磡置富都會商場舉辦十強拉票活動。（資料圖片）

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