【言承旭‧專訪】為塑造陰暗角色引誤會　演足廿年偶像劇網轉型

由言承旭、沈月主演的偶像劇《我好喜歡你》已播出大半，老版道明寺與新版杉菜合作備受期待。最近，言承旭在接受《香港01》專訪時，談及了不少拍攝該劇的細節。

劇集以時尚為背景，講述高傲主編陸星成（言承旭 飾）和倒霉設計師童小悠（沈月 飾）之間的愛情故事。平時生活極為簡單的言承旭透露，在接演角色時，向身邊的時尚設計師朋友們做了不少功課，每日都有很多不同的問題問對方，令朋友們都忍不住嫌他煩。

言承旭在劇中大騷身材。（微博@我好喜歡你官微）

言承旭與沈月相差20歲，早在兩人合作之初，網上就有不少爭議，一方面覺得兩人搭配會很有火花，一方面也有網友認為兩人年紀相差太大，看上去不匹配。不過言承旭坦言，兩人其實並無距離感，更對沈月讚賞有加：「她很會演戲，讓我常常很驚艷，我覺得當演對手戲的人演技很好，自己也會被影響。」

言承旭大讚沈月。（微博@我好喜歡你官微）

其實言承旭飾演的陸星成是一個很陰暗的角色，為了更好的塑造人物，他努力讓自己在平時生活中也向角色靠近，因此在片場時常都令人感覺他不開心，更鬧出誤會：「那時候髮型師也誤會我，以為我是不是不開心，跟大家不愉快，其實後來我也有跟工作人員解釋，我沒有不開心，我只是可能真在角色裡面吧！」

言承旭入戲太深令大家誤以為他不開心。（微博@我好喜歡你官微）

今年43歲的言承旭自從2001年出演大熱偶像劇《流行花園》之後廣受歡迎，人氣急升，與周渝民、吳建豪、朱孝天組成F4，紅遍兩岸三地。出道至今20年，言承旭幾乎套套影視作品都是偶像劇，即使近年將市場轉至內地，但演出的劇集類型也都是大同小異的偶像題材，對此，他也表示自己想要轉型：「想要嘗試很多不同的角色，因為我覺得能夠嘗試很多不同的角色，才是一個演員要慢慢朝著演員的方向去做的事情，所以我自己也還蠻期待的。」

《我好喜歡你》已於Now華劇台自選服務上架。