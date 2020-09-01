佘詩曼年賺過億但心靈空虛? 　遠赴四川普照寺點燈祈福

佘詩曼近年以《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》成內地一線女星，身價幾級跳，有傳在港擁有5個物業嘅佢身家逾億。早前她在內地綜藝節目中，提到感情未有着落，指以前有男朋友時就只顧工作冷落對方，導致分手收場。與好友歐陽震華談及雪卵問題時，佘詩曼因年齡開始而感到十分憂慮。

佘詩曼2015年曾經去到普照寺供奉属於自己嘅本命佛。(網上圖片)

未知是否想得到心靈上嘅慰藉，佘詩曼自2015年起一有時間就到四川普照寺，仲曾經帶埋親如弟妹嘅周家怡、麥子樂同行。而今年七月，佘詩曼又再去到普照寺搵住持果證法師安排點燈儀式，其後果證法師亦有在微博發文：「香港明星佘詩曼來寺祈福，當我們將舒服待人變為自己的本能，便能夠輕而易舉的打開所有人的內心。」由片所見，佘詩曼除與法師合照外，更買了不少書本贈予小朋友。對於今次普照寺之行,佘詩曼回覆傳媒時只係話上山供佛,並指姻緣天注定。

今年7月再次去到普照寺。

位於四川青城山嘅普照寺，早年喺有「富豪御用風水師」之稱的陳伯嘅指點下，唔少藝人都會去到普照寺吸靈氣及捐獻：03年，謝霆鋒因車禍頂包案而備受壓力而去到普照寺洗滌心靈，另外，黎姿胞弟黎嬰早年遇車禍重傷昏迷，黎姿亦在普照寺為胞弟點天燈及七星燈祈福消災。另外，王菲、張玉珊、呂良偉、容祖兒、黎諾懿及吳卓羲等人，早年亦曾去過普照寺。不過普照寺曾在四川大地震中受到歷來最大災害，七座殿堂中有六座倒塌，花了近5年時間、2千萬才完成復修。

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